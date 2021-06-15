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«Демонизировать можно только демонов»: имам и режиссер поспорили о мусульманах в кино

Российский имам увидел расизм в голливудских фильмах

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Кадр из фильма «Совокупность лжи» Ридли Скотта (2008) Кадр из фильма «Совокупность лжи» Ридли Скотта (2008)
Кадр из фильма «Совокупность лжи» Ридли Скотта (2008)

Кадр из фильма «Совокупность лжи» Ридли Скотта (2008)

Warner Brothers
Британо-пакистанский актер Риз Ахмед обвинил Голливуд в негативном изображении мусульман — по его мнению, такие персонажи часто играют в кино преступников или жертв насилия. «Газета.Ru» узнала у Дауда-хазрата Мухутдинова, имама мухтасиба Московской области, и режиссера Евгения Лаврентьева, что не так с репрезентацией последователей ислама в кино.
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По мнению Дауда-хазрата Мухутдинова, стереотипный образ мусульман-террористов, как правило, встречается именно в боевиках. В качестве примера имам мухтасиб Московской области привел фильм «Из Парижа с любовью», где герой Джона Траволты борется с радикалами.

«Я нередко встречаю фильмы, в которых мусульмане выставляются в подобном свете, особенно когда речь идет о боевиках и экшенах. Кто-то кого-то захватил, террористы обязательно кричат фразы на арабском языке. Я согласен с Ризом Ахмедом. Есть, конечно, работы, где раскрываются истинные ценности мусульман, но их очень мало, либо они не представлены широкой публике», — поделился Мухутдинов.

Имам выразил мнение, что в фильмах, в которых затрагивается проблема экстремизма, нельзя ставить знак равенства между террористами и последователями ислама.

«Было бы неплохо, чтобы фильмы, в которых поднимается тематика терроризма, экстремизма, проходили цензуру. Чтобы режиссеры имели представление, кто такой террорист», — добавил он.

Режиссер Евгений Лаврентьев, в свою очередь, с мнением Риза Ахмеда не согласен. Он убежден, что образы антигероев берутся из жизни. Сам Лаврентьев снял сериал «На краю», по сюжету которого россиянка знакомится с вербовщиком и принимает ислам.

«Всегда будут такие заявления по поводу антигероев в кино, что задели чью-то нацию, веру. Антигерои рождаются благодаря реальности. Есть такое слово — «корреспондироваться». Вот они [антигерои] с реальностью корреспондируются», — сказал Лаврентьев.

Постановщик подчеркнул, что образ террориста, исповедующего ислам, не несет в себе задачи оскорбить мусульман.

«Это то же самое, что демонизация немцев в кино, когда антигероями выступают немецкие фашисты. Речь о террористах, которые исповедуют ислам, а не о мусульманах как террористах. Демонизировать можно только демонов, каковыми являются фашисты и террористы. И это никак не должно оскорблять немцев и мусульман», — заключил Лаврентьев.

Ранее британо-пакистанский актер Риз Ахмед учредил фонд по борьбе с токсичным изображением мусульман в кино. Он записал видеообращение, в котором попросил известных последователей ислама в бизнесе привлечь внимание к проблеме.

Актер напомнил, что стал первым мусульманином, номинированным на «Оскар». Но, по его мнению, это не изменило индустрию, поскольку «большая часть мусульман на экране либо не существует, либо укоренилась в стереотипных изображениях». Ахмед раскритиковал оскароносные фильмы «Снайпер», «Повелитель бури» и «Операция «Арго»», назвав их «откровенно расистскими». Артист также обратил внимание, что в блокбастере «Черная пантера» в первых же сценах мусульмане появляются в образе террористов.

Кроме того, Ахмед процитировал выдержки из исследования о репрезентации мусульман в популярных фильмах. Так, в 200 проанализированных работах (100 американских, 63 британских и 32 австралийских) менее 2% говорящих ролей принадлежали мусульманам. 39% мусульманских персонажей были преступниками. Более 58% были мигрантами либо беженцами.

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