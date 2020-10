«Моцарт рок-музыки»: умер гитарист Эдди Ван Хален

На 66-м году жизни скончался гитарист и сооснователь группы Van Halen Эдди Ван Хален. О смерти музыканта 6 октября сообщил в Twitter его сын Вольф.

Реклама

«Не могу поверить, что приходится писать это, но мой отец, Эдвард Лодевейк ван Хален, проиграл свою долгую и тяжелую битву с раком горла. Это произошло сегодня утром, — написал он. — Мое сердце разбито, и я не думаю, что смогу полностью восстановиться от этой потери. Я очень люблю тебя, папа».

Дань уважения Ван Халену в соцсетях отдал лидер Black Sabbath Оззи Осборн. «Эдди Ван Хален был одним из самых хороших парней, с которыми я когда-либо работал. Мы так много смеялись вместе. Его влияние на музыку — особенно в том, что касалось игры на гитаре, — было неизмеримым. Он был абсолютной легендой. Эдди, увидимся на другой стороне, друг мой. С любовью, Оззи», — отметил он.

Солист Kiss Джим Симмонс назвал Ван Халена «Моцарта рок-музыки» — «гитарным богом». Гитарист Джо Сатриани рассказал, что лишь однажды виделся с Ван Халеном, но был поражен его выступлением.

«Он мчался со скоростью миллион миль в час, когда играл. Я хотел остановить его и сказать, какой же он потрясающий, но все, что я мог сделать, это смотреть», — поделился он в комментарии Billboard.

Эдди Ван Хален вместе с братом Алексом эмигрировали в США из Нидерландов во время расцвета рок-н-ролла в конце 60-х и вскоре оставили пианино ради ударных и электрогитары. Они провели целые годы, играя в небольших клубах, пивных барах и на домашних вечеринках, попутно формируя текущий состав группы.

Открытие Van Halen публикой состоялось в марте 1977 года и, как заметил сам Эдди, чем-то напоминало сцену из кино. Однажды Мо Остин, тогдашний президент и председатель правления Warner Brothers, и продюсер Тед Темплман увидели их выступление в клубе Starwood в Лос-Анджелесе. Они же убедили новоиспеченных музыкантов записать альбом.

За три недели группа с Эдди и братом Алексом на барабанах, Майклом Энтони на басу и солистом Дэйвом Ли Ротом записала 40 песен, в том числе «Running with the Devil», зажигательное гитарное соло «Eruption», а также кавер на «You Really Got Me» The Kinks, и отправилась в девятимесячный тур по США и Европе.

На том, чтобы Эдди взял в руки гитару, настоял Темплман. На одной из сессий братья Ван Хален импровизировали на тему «Eruption», и продюсер потребовал, чтобы они записали соло.

«Когда мы приехали в США, я услышал Джими Хендрикса и Cream и сказал: «Забудьте про пианино, я не хочу садиться. Я хочу встать и сходить с ума», — рассказывал Ван Хален.

Фирменным техническим приемом музыканта стал тэппинг — когда гитарист правой рукой извлекает звук не традиционным щипком, а ударом пальца по грифу, возбуждая колебания струны. Он не изобрел тэппинг, но сделал его популярным и заставил многих в него поверить.

«Я просто делаю то, что делаю. Я долго не мог позволить себе «квакушку» (или педаль «вау-вау» — прим. «Газета.Ru»), поэтому я просто экспериментировал со звуком и продолжал играть. Если ты музыкант, ты просто играешь, пока не умрешь», — говорил Ван Хален.

Гитарист не любил вопросы в духе «кто вас вдохновляет», но несколько громких имен в своих интервью все же называл. Для начала это Лес Пол и Лео Фендер — они открыли миру электрогитару. Потом пришел Эрик Клэптон и возглавил список музыкальных фаворитов Ван Халена.

«Что привлекло меня в его игре, стиле и атмосфере, так это простота его подхода, его тона, его звучания»,— признавался гитарист в интервью Rolling Stone.

Влияние и популярность Ван Халена вышли далеко за пределы Van Halen и рокерской тусовки. Прекрасный тому пример — «Beat It» Майкла Джексона с его ярким гитарным соло.

По словам музыканта, придумано оно было на ходу. Соло длилось всего 20 секунд и было записано за полчаса. Ван Хален сделал это бесплатно в качестве любезности продюсеру Куинси Джонсу.

Вообще, спонтанность, по мнению Ван Халена, и есть главный двигатель прогресса. «Я делаю все, что хочу, — сказал он в своем первом большом интервью для Guitar Player в 1978 году. — Я не особо много думаю — и в этом вся прелесть группы. Все происходит довольно спонтанно».

Ван Хален не только повлиял на технику игры на гитаре, но изменил представление о самой природе инструмента — о том, как он может быть устроен и, соответственно, звучать. Его знаменитая гитара «Frankenstrat», с которой он отправился в тур в 1978 году, была показана на выставке в музее «Метрополитен» в 2019 году. Другая гитара музыканта выставлялась в научно-исследовательском Смитсоновском институте. Ван Хален работал над созданием вибрато «Floyd Rose» — он же его популяризовал. И это всего лишь несколько примеров его влияния на культуру и искусство.

Ван Хален неоднократно подчеркивал, что никогда специально не хотел быть знаменитым — он просто им однажды проснулся. Гений-самоучка, он испортил кучу хороших гитар, но с тех пор четко понимал, как с ними правильно обращаться: «Я знаю много людей, которые действительно хотят прославиться или что-то в этом роде, но они на самом деле не практикуют игру на гитаре. Они думают, что все, что для этого нужно, — это отрастить длинные волосы, выглядеть странно, прыгать. Они забывают о музыке. Невозможно научиться музыке. Это все равно, что ходить в школу, чтобы стать юристом. Но ты должен получать от этого удовольствие. Если вам это не нравится, забудьте об этом».