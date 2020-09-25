«Прошу расторгнуть брак»: вдова скрыла развод с Захаровым

Маргарита Захарова, супруга погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подала на развод еще до смертельной аварии, следует из документа, оказавшегося в распоряжении mk.ru. Отмечается, что заявление, подписанное женщиной, датировано 25 мая этого года, тогда как сама авария произошла 8 июня. В нем среди прочего указывается, что супруги не жили вместе с 1994 года — и в их отношениях «отсутствует чувство любви и взаимопонимания».

«Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года, общее хозяйство не ведется, и у меня, и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь, — подчеркивает Маргарита, заявляя о невозможности примирения и дальнейшей совместной жизни с Сергеем Захаровым. — Ответчик с расторжением брака согласен».

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Маргарита Захарова, как известно, проходила одной из потерпевших по делу о смертельном ДТП, тогда как гражданской жене погибшего Ирине Стерховой данного статуса добиться не удалось — хотя с Сергеем они были вместе более 20 лет. Сама Стерхова в эфире «Пусть говорят» призналась, что не знала о поданном Захаровой прошении о разводе.

«Нет, я была не в курсе», — сказала она, предположив, что не знать о данном документе мог и сам Сергей, но все равно планировал официально расторгнуть брак в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, почему Захаров сам не инициировал развод все эти годы, Стерхова заверила, что мужчина просто не хотел расстраивать мать: «Вскоре после нашего знакомства он подошел с этим вопросом к маме. Ответ был: «Один сын растет без отца, ты хочешь, чтобы и второй ребенок был одиноким? Ты хочешь моей смерти?» Это поставило табу на дальнейшем разговоре».

В эфире шоу также сообщили, что в сентябре Сергей и Ирина планировали отдохнуть на море. В связи с гибелью Захарова его гражданской супруге пришлось отправиться в поездку одной — «в память о любимом человеке».

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. 56-летний актер, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном, за рулем которого был Сергей Захаров — вскоре тот скончался от полученных травм в больнице. На Ефремова было заведено уголовное дело, несколько месяцев он провел под домашним арестом, и 8 сентября суд вынес решение: артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, а также обязали выплатить 800 тыс. пострадавшей стороне.

Ранее мать Захарова, которая не проходила потерпевшей по делу (ими были признаны сыновья, брат и вдова мужчины), призналась в интервью «Собеседнику», что простила Ефремова.

«Могла бы простить Ефремова? Естественно. Даже говорить нечего, — сказала она. — Его признали виновным в аварии? Ну, все равно, что уж теперь поделаешь. Это само собой. Это всегда так. Сначала вроде возмущаешься: как же так, да как это. А потом... Куда же деваться? Почему же его не прощать. Человек ведь уже умер».

Кроме того, женщина отметила, что накануне гибели сына у нее было предчувствие: «Накануне смерти Сережи мне было плохо. «Батюшки, — подумала я. — Как у меня голова разболелась!» [Предчувствие было], это естественно. [Сын мне снится], а как же. Так ведь не бывает, чтобы похоронить — и все».