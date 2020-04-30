«Голливуд», «Водоворот», «Великая», «Смешарики» и еще 12 сериалов мая

Какие сериалы смотреть в мае 2020 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Голливуд» (2020) Кадр из сериала «Голливуд» (2020)
Кадр из сериала «Голливуд» (2020)

Кадр из сериала «Голливуд» (2020)

Ryan Murphy Productions
Райан Мерфи про Голливуд, Дэмьен Шазелл про парижский клуб, Джерри Брукхаймер про героиновую эпидемию. А также — сразу две комедии от автора «Офиса» (одна со Стивом Кареллом и Джоном Малковичем!), двойной Марк Руффало, сатира про Екатерину II, новая экранизация комикса «Сквозь снег» и новые (старые) «Смешарики». «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в мае, и рассказывает о самых интересных.
1 «Голливуд» («Hollywood») — 1 сезон

С 1 мая на Netflix

Мини-сериал о подноготной послевоенного Голливуда от одного из главных телевизионщиков современности — Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Политик»). Актерский состав под стать заголовку: Даррен Крисс, Дилан Макдермотт, Холланд Тейлор, Пэтти Люпон, Джим Парсонс и Самара Уивинг. В гостях — Гарриет Сэнсом Харрис, Куин Латифа, Роб Райнер и Мира Сорвино.

 2 «Не с первой попытки» («Trying») — 1 сезон

С 1 мая на Apple TV+

Британская комедия про молодую пару, которая не может зачать ребенка и решается на усыновление. В главных ролях — Рейф Сполл и малоизвестная артистка Эстер Смит, также в проекте снялись Имельда Стонтон, Оливер Крис и Офелия Ловибонд.

 3 «Загрузка» («Upload») — 1 сезон

С 1 мая на Amazon Prime Video

Научно-фантастическая сатира, придуманная создателем американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грегом Дэниелсом. Действие разворачивается в будущем, где человек после смерти может «загрузить» себя в предпочитаемый вариант загробной жизни. Главные герои — свежеиспеченный мертвец Нейтан (Робби Амелл) и живая девушка Нора (Энди Алло), работающая куратором в его версии рая.

 4 «Бетти» («Betty») — 1 сезон

Со 2 мая на HBO и в «Амедиатеке» Подростковая комедия — спин-офф полнометражной драмы «Скейт-кухня» о молодых скейтершах из Нью-Йорка, которые доказывают, что кататься на доске могут не только мальчики.

 5 «Миллиарды» («Billions») — 5 сезон

С 4 мая на Showtime и в «Амедиатеке»

Продолжение финансовой драмы о противостоянии миллиардера Бобби «Акса» Аксельрода (Дэмиен Льюис) и федерального прокурора Чака Родса (Пол Джаматти).

 6 «Рик и Морти» («Rick and Morty») — 4 сезон (вторая часть)

С 4 мая на Adult Swim и «КиноПоиске HD»

Еще несколько эпизодов четвертого сезона одного из главных анимационных проектов современности, чей безумный график выхода вполне соответствует содержанию шоу.

 7 «Водоворот» («The Eddy») — мини-сериал

С 8 мая на Netflix

Мини-сериал режиссера «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла про владельца музыкального заведения в сердце Парижа. Саундтрек написали Глен Баллард и Рэнди Кербер. Сценарист — Джек Торн, работавший над «Молокососами», «Отбросами», «Бесстыдниками», «Темными началами» и пьесой «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Среди продюсеров — Алан Пол, работавший над «Клиент всегда мертв» и «Службой новостей».

 8 «Мертв для меня» («Dead to Me») — 2 сезон

С 8 мая на Netflix

Второй выпуск уморительной черной комедии про женщину, чей муж погиб под колесами автомобиля, и ее новую подругу, которая (спойлер!) сидела за рулем.

 9 «В этом я уверен» («I Know This Much Is True») — мини-сериал

С 11 мая на HBO и в «Амедиатеке»

Экранизация романа Уолли Лэмба, получившего статус бестселлера The New York Times в 1998 году. 40-летний маляр Доминик Бердси (Марк Руффало) узнает, что с его братом-близнецом Томасом (тоже Руффало), страдающим от параноидальной шизофрении, произошел инцидент, из-за чего тот оказался искалечен. Мужчина начинает выхаживать брата, а параллельно вспоминает всю историю их взаимоотношений. Сценаристом и режиссером мини-сериала выступил Дерек Сиенфрэнс, автор неонуара «Место под соснами» и драмы «Валентинка».

 10 «Великая» («The Great») — мини-сериал

С 15 мая на Hulu / с 16 мая на more.tv

Ироничный взгляд на историю становления русской императрицы Екатерины II в исполнении сценариста «Фаворитки» Тони Макнамары. Саму монархиню сыграла Эль Фаннинг, ее супруга Петра III — Николас Холт.

 11 «Сквозь снег» («Snowpiercer») — 1 сезон

С 18 мая на TNT и Netflix

Сериальная адаптация французской графической новеллы, которую в 2013 году автор «Паразитов» Пон Чжун Хо превратил в полнометражный фильм с Крисом Эвансом, Сон Кан Хо, Тильдой Суинтон, Джейми Беллом, Джоном Хертом, Октавией Спенсер и Эдом Харрисом. В новой экранизации комикса про курсирующий вокруг планеты поезд, где живут остатки человечества, снялись Дженнифер Коннелли и Давид Диггс, Пон выступил в роли продюсера.

 12 «Смешарики» — 3 сезон

С 18 мая на «КиноПоиске HD»

Возвращение одного из лучших российских мультипликационных проектов для всех возрастов (в лучших традициях советской анимации) — к счастью, как и раньше, в двухмерном формате.

 13 «Кайфтаун» («Hightown») — 1 сезон

С 18 мая на Starz и в «Амедиатеке»

Спродюсированная Джерри Брукхаймером драма о героиновой эпидемии в Америке на примере городка Провинстаун, штат Массачусетс. В центре сюжета — сотрудница службы рыболовного надзора, которая находит на берегу труп девушки.

 14 «Космические войска» («Space Force») — 1 сезон

С 29 мая на Netflix

Еще один комедийный проект автора американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грега Дэниелса, который снова объединился со Стивом Кареллом. Сериал расскажет о группе людей, которым поручено сформировать Космические силы США. В главных ролях — Карелл, Джон Малкович и Бен Шварц, также в кадре появятся Алексей Воробьев, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Джессика Сент-Клэр и Лиза Кудроу.

 15 «Рами» («Ramy») — 2 сезон

С 29 мая на Hulu / с 30 мая в «Амедиатеке»

Продолжение трагикомичной истории о жизни миллениала-мусульманина в Нью-Джерси, придуманной и разыгранной стендапером Рами Юссефом.

 16 «Центральный парк» («Central Park») — 1 сезон

С 29 мая на Apple TV+

Анимационное шоу про семью смотрителя Центрального парка Нью-Йорка. Авторы идеи — Лорен Бушар, Нора Смит и Джош Гад. Голоса — Кристен Белл, Кэтрин Хан, Титусса Берджесса, самого Гада и Стэнли Туччи.