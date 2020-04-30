«Голливуд», «Водоворот», «Великая», «Смешарики» и еще 12 сериалов мая

С 1 мая на Netflix
Мини-сериал о подноготной послевоенного Голливуда от одного из главных телевизионщиков современности — Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор», «Политик»). Актерский состав под стать заголовку: Даррен Крисс, Дилан Макдермотт, Холланд Тейлор, Пэтти Люпон, Джим Парсонс и Самара Уивинг. В гостях — Гарриет Сэнсом Харрис, Куин Латифа, Роб Райнер и Мира Сорвино.
С 1 мая на Apple TV+
Британская комедия про молодую пару, которая не может зачать ребенка и решается на усыновление. В главных ролях — Рейф Сполл и малоизвестная артистка Эстер Смит, также в проекте снялись Имельда Стонтон, Оливер Крис и Офелия Ловибонд.
С 1 мая на Amazon Prime Video
Научно-фантастическая сатира, придуманная создателем американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грегом Дэниелсом. Действие разворачивается в будущем, где человек после смерти может «загрузить» себя в предпочитаемый вариант загробной жизни. Главные герои — свежеиспеченный мертвец Нейтан (Робби Амелл) и живая девушка Нора (Энди Алло), работающая куратором в его версии рая.
Со 2 мая на HBO и в «Амедиатеке» Подростковая комедия — спин-офф полнометражной драмы «Скейт-кухня» о молодых скейтершах из Нью-Йорка, которые доказывают, что кататься на доске могут не только мальчики.
С 4 мая на Showtime и в «Амедиатеке»
Продолжение финансовой драмы о противостоянии миллиардера Бобби «Акса» Аксельрода (Дэмиен Льюис) и федерального прокурора Чака Родса (Пол Джаматти).
С 4 мая на Adult Swim и «КиноПоиске HD»
Еще несколько эпизодов четвертого сезона одного из главных анимационных проектов современности, чей безумный график выхода вполне соответствует содержанию шоу.
С 8 мая на Netflix
Мини-сериал режиссера «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда» Дэмьена Шазелла про владельца музыкального заведения в сердце Парижа. Саундтрек написали Глен Баллард и Рэнди Кербер. Сценарист — Джек Торн, работавший над «Молокососами», «Отбросами», «Бесстыдниками», «Темными началами» и пьесой «Гарри Поттер и Проклятое дитя». Среди продюсеров — Алан Пол, работавший над «Клиент всегда мертв» и «Службой новостей».
С 8 мая на Netflix
Второй выпуск уморительной черной комедии про женщину, чей муж погиб под колесами автомобиля, и ее новую подругу, которая (спойлер!) сидела за рулем.
С 11 мая на HBO и в «Амедиатеке»
Экранизация романа Уолли Лэмба, получившего статус бестселлера The New York Times в 1998 году. 40-летний маляр Доминик Бердси (Марк Руффало) узнает, что с его братом-близнецом Томасом (тоже Руффало), страдающим от параноидальной шизофрении, произошел инцидент, из-за чего тот оказался искалечен. Мужчина начинает выхаживать брата, а параллельно вспоминает всю историю их взаимоотношений. Сценаристом и режиссером мини-сериала выступил Дерек Сиенфрэнс, автор неонуара «Место под соснами» и драмы «Валентинка».
С 15 мая на Hulu / с 16 мая на more.tv
Ироничный взгляд на историю становления русской императрицы Екатерины II в исполнении сценариста «Фаворитки» Тони Макнамары. Саму монархиню сыграла Эль Фаннинг, ее супруга Петра III — Николас Холт.
С 18 мая на TNT и Netflix
Сериальная адаптация французской графической новеллы, которую в 2013 году автор «Паразитов» Пон Чжун Хо превратил в полнометражный фильм с Крисом Эвансом, Сон Кан Хо, Тильдой Суинтон, Джейми Беллом, Джоном Хертом, Октавией Спенсер и Эдом Харрисом. В новой экранизации комикса про курсирующий вокруг планеты поезд, где живут остатки человечества, снялись Дженнифер Коннелли и Давид Диггс, Пон выступил в роли продюсера.
С 18 мая на «КиноПоиске HD»
Возвращение одного из лучших российских мультипликационных проектов для всех возрастов (в лучших традициях советской анимации) — к счастью, как и раньше, в двухмерном формате.
С 18 мая на Starz и в «Амедиатеке»
Спродюсированная Джерри Брукхаймером драма о героиновой эпидемии в Америке на примере городка Провинстаун, штат Массачусетс. В центре сюжета — сотрудница службы рыболовного надзора, которая находит на берегу труп девушки.
С 29 мая на Netflix
Еще один комедийный проект автора американского «Офиса» и «Парков и зон отдыха» Грега Дэниелса, который снова объединился со Стивом Кареллом. Сериал расскажет о группе людей, которым поручено сформировать Космические силы США. В главных ролях — Карелл, Джон Малкович и Бен Шварц, также в кадре появятся Алексей Воробьев, Ноа Эммерих, Фред Уиллард, Джессика Сент-Клэр и Лиза Кудроу.
С 29 мая на Hulu / с 30 мая в «Амедиатеке»
Продолжение трагикомичной истории о жизни миллениала-мусульманина в Нью-Джерси, придуманной и разыгранной стендапером Рами Юссефом.
С 29 мая на Apple TV+
Анимационное шоу про семью смотрителя Центрального парка Нью-Йорка. Авторы идеи — Лорен Бушар, Нора Смит и Джош Гад. Голоса — Кристен Белл, Кэтрин Хан, Титусса Берджесса, самого Гада и Стэнли Туччи.