Драка стриптизерш и алкоголь: рэпер-мем грубо нарушил самоизоляцию

Американский рэпер Blueface (настоящее имя — Джонатан Портер) возмутил общественность наплевательским отношением к предписаниям по самоизоляции, связанным с пандемией коронавируса. На днях 23-летний хип-хоп-артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте серию видеороликов, на которых была запечатлена потасовка стриптизерш в его поместье в Калифорнии. Случилось это в ходе съемок клипа (хотя в СМИ предположили, что работу над новым видео музыкант совмещал с массовой вечеринкой), на которых присутствовали несколько членов команды рэпера, а также целый ряд полуобнаженных танцовщиц — в общей сложности не менее десяти человек.

Драка с участием нескольких стриптизерш (в зачатке которой на фоне конфликта их коллега демонстрировала все свои таланты в тверке) началась прямо во время записи Портером одной из историй для Instagram — и оказалась полной неожиданностью для самого рэпера. По ходу всего конфликта, продолжавшегося достаточного долгое время (пускай и с небольшими паузами), он постоянно повторял: «Что вообще тут происходит?»

При этом существенных мер по улаживанию ситуацию он предпринимать не торопился.

Реклама

Сама стычка получилась вполне себе ожесточенной — в ее начале девушки махали кулаками в сторону друг друга, явно желая ударить соперницу с полной силой. Позднее, когда одна из участниц конфликта общалась с Blueface на первом этаже его особняка, ее визави подошла к ней сзади, резко дернула за длинные волосы и... сорвала с той парик, что привело к новой волне споров.

Позднее сам рэпер, комментируя в социальных сетях произошедшее, подчеркнул, что девушки «дрались не за него» — и он никогда не имел связей ни с одной из этих танцовщиц. Джонатан также намекнул, что на съемках клипа было много алкоголя — этот факт он назвал в числе главных причин стычки. Кроме того, Blueface заверил, что случившееся не имеет никакого отношения к расизму, так как «более половины людей тут [на съемках] — темнокожие».

В свою очередь одна из участниц драки рассказала, что началось все именно из-за оскорблений со стороны другой стриптизерши, присутствовавшей на съемках. Та якобы позволяла себе беспричинные обзывательства в ее адрес, включая выражение «уродливая темнокожая тварь».

«Она говорила, что я лысая потому что «темнокожая уродливая сука». Что за фигня происходит в 2020-м?» — добавила девушка, с которой в ходе конфликта был сорван парик.

Позднее, когда некоторые пользователи сети возмутились игнорированием рэпером мер по самоизоляции, о случившемся высказался менеджер артиста. Он заявил, что Blueface не верит «во всю эту шумиху с коронавирусом», передает TMZ. По словам менеджера, он пытался неоднократно вразумить музыканта о серьезности ситуации, однако тот пропускал советы мимо ушей. Представитель рэпера также посетовал, что Blueface уже как несколько лет «может делать все, что хочет», так как является совершеннолетним.

Джонатан Портер, родивший в 1997 году в Лос-Анджелесе, добился известности в 2018 году, став интернет-мемом: слушателей удивляло и забавляло, что музыкант в своих композициях далеко не всегда попадает в бит.

До сих пор главным хитом артиста, активно продвигающего свои личный бренд через соцсети, остается трек «Thotiana» — клип на ремикс песни с Карди Би (а есть еще и другие) на YouTube посмотрели почти 190 млн раз. В этом году Blueface выпустил дебютный студийный альбом с ироничным названием «Find the Beat» («Найди бит»).

На момент написания материала в мире было зафиксировано более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, изначальная вспышка которого произошла в Китае в конце 2019 года. Согласно официальной статистике, пандемия унесла жизни более 165 тыс. человек. США по состоянию на 20 апреля являются мировым лидером по числу заболевших и умерших от COVID-19 — более 770 тыс. человек и примерно 41 тыс. соответственно.