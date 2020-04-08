«Нет оборота — нет зарплат»: что ждет театры после коронавируса

На фоне пандемии коронавируса в Москве продлили режим самоизоляции до 1 мая. Последствия из-за ограничительных мер ощущают все сферы без исключения, но некоторые, в том числе предприятия культуры, оказались одной из самых уязвимых. Массовый возврат билетов и отмена спектаклей — лишь малая часть того, с чем столкнулись столичные театры.

«Мы осуществили возврат билетов зрителям на сумму более 20 млн рублей за те спектакли, которые должны были пройти с 17 марта», — рассказала «Газете.Ru» директор Малого театра Тамара Михайлова.

Театр закрывается, а значит, несет убытки. В таких условиях выплачивать зарплаты персоналу становится все сложнее.

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«Я знаю сумму, которая нам необходима для выплаты отпускных и зарплаты в летний период. Но если министерство раздаст все бюджетные деньги учреждениям культуры, то от бюджета попросту ничего не останется», — пояснила Михайлова.

Не хватает государственной поддержки и МХТ имени А. П. Чехова: половину суммы, которую выплачивают сотрудникам, составляет заработок с продажи билетов. С просьбой о дополнительном финансировании театр уже обратился к Минкульту.

«Отсутствие проката спектаклей для нас катастрофично. Это в первую очередь скажется на зарплатах наших сотрудников, в особенности актеров, — поделилась Марина Андрейкина, первый заместитель художественного руководителя-директора МХТ. — Мы, как и наши коллеги, обращались в Министерство культуры. Наши беды знают».

Однако если федеральные учреждения получают финансовую поддержку от государства, то независимым театрам приходится самостоятельно платить аренду и зарплаты. Из-за приостановки деятельности многих сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск.

«Нет оборота — нет зарплат. Все без исключения отправлены в отпуск за свой счет. При этом сроки отпуска неизвестны», — рассказала арт-директор и продюсер театра «Community stage» Варвара Коровина.

Как заверил директор Центрального Дома актера им. Яблочкиной Александр Жигалкин, его сотрудникам пока удалось сохранить выплаты, при этом поддержки у театра нет.

«Мы общественный фонд, поддержки у нас нет. Откуда брать деньги — вопрос, который пока не имеет ответа. Но мы его ищем», — отметил Жигалкин.

Сейчас большинство театров полностью перешли в онлайн-формат — открыли доступ к медиатеке и трансляциям спектаклей. Одним из первых тренд освоила «Практика»: театр запустил проект «Практика карантина» — серию показов и читок современных пьес от постоянных резидентов в прямом эфире. Несмотря на то, что все очные репетиции прекращены, театр находится в состоянии готовности. Впереди множество премьер, но часть из них уже пришлось перенести на неопределенный срок.

«Что будет дальше — непонятно. К огромному сожалению, выпуск ближайшей премьеры — спектакля Сергея Чехова «23:58:20» — перенесен на более поздний срок. Мы продолжаем работать над тем, что было запланировано — спектакль «Поле» должен был выйти в дни празднования Победы. Мы уже понимаем, что в мае спектакль может не выйти, и в этом случае мы перенесем его на конец июня», — рассказала художественный руководитель «Практики» Марина Брусникина.

Театры без труппы пока не могут сформировать репертуар на май, поскольку полностью зависят от приглашенных артистов. Сейчас команда «Community stage» перешла в диджитал-пространство, где работает над новыми проектами.

«С одной стороны, из-за отсутствия финансовой помощи театр легко может закрыться, с другой — в нашей команде довольно сильный командный дух, поэтому есть шанс, что мы выкрутимся, — заключила Варвара Коровина. — Ситуация для нас крайне сложная, гораздо патовей, чем у государственных театров, хотя карантин ударил по всем. Думаю, рынок будет восстанавливаться полтора года».

Призывать покупать билеты в надежде поддержать театры в это непростое время — идея ненадежная и пока бесполезная, отмечает Центр имени Вс. Мейерхольда. На своем сайте театр организовал сбор средств для своих резидентов — «Мастерской Дмитрия Брусникина», театра «Июльансамбль», творческого центра «Среда» и других независимых команд. Кроме донатов, всегда можно поддержать театр в соцсетях или за счет просмотров онлайн-показов.