Назад в 80-е: Рейнольдс сыграет в адаптации «Логова дракона»

Онлайн-кинотеатр Netflix и актер Райан Рейнольдс ведут переговоры об экранизации серии видеоигр Dragon's Lair («Логово дракона»), передает The Hollywood Reporter. Согласно источникам издания, звезда «Дэдпула» может сыграть главного героя — рыцаря Дирка Бесстрашного, а также спродюсировать фильм.

Помимо актера, продюсированием фильма займется Рой Ли и его компания Vertigo Entertainment. К нему присоединится Тревор Энгельсон с Underground Films. Сценарий напишут Дэн и Кевин Хейгманы, известные по «Лего.Фильму» и «Страшным историям для рассказа в темноте». Режиссер предстоящей адаптации пока не объявлен.

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Таким образом, для Рейнольдса экранизация «Логова дракона» может стать третьей совместной работой с Netflix. В прошлом году на стриминге вышел фильм «Шестеро вне закона» с ним в главной роли. В 2020 году запланирован выход триллера «Красное уведомление». Пока его съемки отложили из-за пандемии коронавируса. В касте, помимо Рейнольдса, значатся Галь Гадот и Дуэйн «Скала» Джонсон.

«Логово дракона» — одна из популярных видеоигр 80-х в США. По сюжету Дирк Бесстрашный должен вызволить принцессу Дафну из логова дракона и одолеть злого мага Мордрока. Первая версия вышла в 1983 году и была задумана как революция в жанре квеста — с интересными персонажами, сюжетом и голливудской картинкой.

При создании игры была применена на тот момент новая технология LaserDisc, позволявшая уместить на диске размером с грампластинку пару часов видео. По уровню анимации «Логово дракона» не уступало полнометражным диснеевским мультфильмам. Это неудивительно, поскольку создали ее Рик Дайер и Дон Блут — последний известен по анимационным картинам «Все псы попадают в рай», «Американский хвост», «Земля до начала времен» и «Анастасия».

Игра «Логово дракона» представляла собой интерактивный мультфильм, разбитый на множество частей.

В определенные моменты игрок должен был нажимать те или иные кнопки, и в зависимости от правильности и своевременности выбора история переходила к следующему эпизоду либо к смерти главного персонажа.

После успеха «Логова» в 1984 году телеканал ABC купил права на экранизацию игры в формате детского мультсериала. В следующие тридцать лет игра была портирована на различные платформы, включая PlayStation 3, Xbox 360, iOS и Android.

В 2015 году Дон Блут и его компания Bluth Group Ltd запустили краудфандинг по созданию полнометражного мультфильма по мотивам «Логова дракона», однако проект так и не сдвинулся с места. Мультипликатор сумел собрать лишь $71 тыс. из $550 тыс. для производства «чернового» варианта. В итоге он нашел прибежище в виде Netflix, но уже как игровый фильм. Права на экранизацию стриминговый сервис получил спустя почти год переговоров.

Несмотря на то что популярность игры со временем поутихла, ее стиль по-прежнему остается узнаваем. Именно в игровые автоматы с «Логовом дракона», играют, например, герои сериала «Очень странные дела».