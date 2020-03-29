Гипноз, спиритизм и комплексы: стал ли «Фрейд» новым «Шерлоком»

Миру нужен доктор: как сериал «Фрейд» отразил наше время

Стриминговый сервис Netflix совместно с австрийским телевидением представил сериал «Фрейд» — свою версию детективного проекта в духе хита «Шерлок» от «Би-би-си». Кинокритик «Газеты.Ru» Борис Шибанов рассказывает, как авторы шоу заменили дедукцию на гипноз, смешали реальность и фантазию, а также отразили в параноидальной атмосфере XIX века сегодняшние страхи.

Вена, 1886 год. Начинающий доктор Фрейд безуспешно пытается убедить коллег в наличии таинственного подсознания, определяющего поступки людей вопреки их воле, однако несмотря на насмешки научного сообщества, именно он оказывается способен помочь полиции в расследовании череды жестоких, внешне ничем не мотивированных убийств, которые оказываются связаны крайне неочевидным способом.

Премьера стримингового сервиса Netflix «Фрейд» российским зрителям может разом напомнить два внешне очень непохожих проекта — культового британского «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем и эксцентричный отечественный телесериал «Гоголь». Как и в первом, зрителю стремятся показать мыслительный процесс детектива. С отечественным же продуктом «Фрейда» роднит подход авторов, поместивших реального исторического героя в мир фантазий и наваждений, вдохновленных его идеями.

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Кадр из сериала «Фрейд» (2020) Кадр из сериала «Фрейд» (2020)
Кадр из сериала «Фрейд» (2020)

Кадр из сериала «Фрейд» (2020)

Netflix

Такое сюжетное решение неизбежно спускает саму тему сериала из облаков научных теорий и высоколобой культуры на землю — в мир современного развлекательного телевидения. Элегантные костюмы, проработанные до мелочей интерьеры, серьезная, до морщин на лбу, актерская игра, максимально мрачная атмосфера. Все это еле-еле прикрывает то веселье, с которым сценаристы эксплуатировали все возможные темы, приходящие на ум, когда речь заходит о легендарном психоаналитике, — от оговорок по Фрейду до эдипова комплекса.

Утилитарный метод шоураннеров отразился не только на изображении самого основателя школы психоанализа, но и на художественном мире всего сериала, при создании которого пошли в ход, кажется, все самые неоднозначные, провокационные и безумные идеи конца XIX века, богатого на общественно-культурные девиации самого разного рода. Сам же Фрейд и его работа совершенно логическим образом стали ключом к безумию, охватившему мир на сломе веков.

Однако развлекательная природа сериала дала его авторам не очень-то много пространства, чтоб объяснить значение их героя для своего времени, вместо этого «Фрейд» занимается исследованием всей околопсихологической эзотерики-экзотики тех лет — от таро до спиритизма. В духе времени также попутно стираются границы между проверенными и экспериментальными научными методами, и гипноз становится удобной визуальной метафорой для классического разговорного психоанализа.

Переключение с незрелищных внутренних процессов человеческой психики на их яркие и внешние проявления стало причиной невероятного жанрового кульбита сериала. Развлекательная поп-культура, в которую авторы поместили своего героя, перевела разговор о человеческой психике на язык научной фантастики и комиксов — Фрейд подобно юному джедаю никак не может овладеть своей «силой», его подруга-медиум помогает в расследовании убийств в духе главной героини фильма «Константин: повелитель тьмы», а по пути они гроздьями встречают людей, наделенных суперспособностями-травмами.

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Кадр из сериала «Фрейд» (2020) Кадр из сериала «Фрейд» (2020)
Кадр из сериала «Фрейд» (2020)

Кадр из сериала «Фрейд» (2020)

Netflix

Взгляд на травмы и отклонения как на особенность психики, а не требующие специального обращения проблемы, появился в кино и на телевидении как запрос общества на отказ от дискриминации и повышение инклюзивности. В этом отношении «Фрейд» больше всего похож на супергеройскую трилогию М. Найта Шьямалана («Неуязвимый», «Сплит», «Стекло»), который первым из режиссеров догадался провести прямую параллель между особенностями развития и сверхсилой.

Остается только удивляться, что эта идея не пришла на ум мастеру постмодернистского хоррора Дэвиду Кроненбергу во время работы над его проектом «Опасный метод», к которому стоит обратиться как раз желающим увидеть более исторически аккуратный фильм о Фрейде.

Однако сосредоточенность на скрытых и неосознанных причинах поведения сыграла с авторами сериала и небольшую злую шутку. При столкновении с произведением, где большая часть героев не сознают причины своих поступков, а те, кто пытается эти причины установить, не до конца понимают суть собственных методов, у зрителя возникает стойкое ощущение сумбура и хаоса.

Развязав себе руки в нагромождении иррационального и околомистического антуража, авторы лишили зрителей, которые «не в теме», главного удовольствия развлекательного искусства – наведения порядка в окружающем мире. А ведь именно оно столь важно и для детективных сериалов (особенно столь усердно подмигивающих в адрес «Шерлока»).

Для этой части аудитории проект может показаться перегруженной непроницаемыми намеками «вещью в себе». Тех же, кто мог бы оценить игру авторов с фрейдистским наследием по достоинству, способно смутить как раз-таки некоторая развязность сценаристов, граничащая с пренебрежением.

Впрочем, та часть аудитории, у которой не возникнет подобных проблем, будет вознаграждена красивым и страшным портретом Европы на пороге глобальных потрясений. Ведь мотив одержимости, потери контроля над собственной волей отдельными людьми, группами и целыми народами действительно был определяющим для периода, предшествовавшего двум мировым войнам.

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Кадр из сериала «Фрейд» (2020) Кадр из сериала «Фрейд» (2020)
Кадр из сериала «Фрейд» (2020)

Кадр из сериала «Фрейд» (2020)

Netflix

В этом смысле неслучайны отсылки «Фрейда» и к пивному путчу Гитлера, и к сомнамбулам из немого экспрессионистского фильма «Кабинет доктора Калигари», осмыслявшего через гипноз массовые психозы до и после Первой мировой войны. А эхо, которым уже сегодня, в начале XXI века, раздается тревожная эра опасных и фантастических заблуждений, когда люди утратили контроль над собой, заставляет согласиться с актуальностью и серьезностью вопросов, которые поднимает «Фрейд».