Красная армия всех сильней: «Очень странные дела» уехали в СССР

Стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем YouTube-канале новый тизер к четвертому сезону сериала «Очень странные дела» под названием «Из России с любовью», где появился один из старых персонажей.

В новом тизер-трейлере поклонники сериала увидели строительство железной дороги где-то в заснеженной части СССР. За процессом укладки путей заключенными следят советские солдаты, в то время как за кадром играет песня времен гражданской войны «Красная армия всех сильней». В конце видеоролика камера выхватывает лицо одного из заключенных, которым оказывается шериф Хоппер в исполнении Дэвида Харбора.

В события третьего сезона сериала была вовлечена секретная русская база, а герой Харбора исчезал после разрушения оборудования советских военных. После титров поклонники могли увидеть секретную лабораторию на Камчатке, где содержится американский заключенный. В небольшой сцене, которой заканчивался последний эпизод, охранники скармливали другого пленного чудовищу демогоргону.

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По одной из версий, возникших сразу после демонстрации серии, американским заключенным был никто иной, как Джим Хоппер, который находился рядом с машиной, открывающей «врата в изнанку». Предположения о том, что действие следующего сезона хотя бы частично будет разворачиваться в СССР, только укрепились после публикации предыдущего тизера — 45-секундного ролика, в котором создатели показали «изнанку», откуда в человеческую реальность попадают монстры.

В коротком видео была показана табличка «Добро пожаловать в Хокинс», установленная посреди мрачного леса. В конце ролика надпись сменяется на «Мы больше не в Хокинсе».

Некоторые зрители разглядели в тизере дом Хоппера, который был уничтожен в третьем сезоне. Горящий свет на крыльце сочли намеком на то, что шериф может быть все еще жив. Фанаты даже признавались, что разглядели силуэт на пороге дома: «Вероятно, я уже высасываю из пальца, но это выглядит как настоящий человек, и этот человек выглядит как Хоппер».

По другой версии, четвертый сезон проекта будет посвящен путешествиям во времени. Основным аргументом сторонников этой теории стало письмо Хоппера, в котором тот говорил о желании «повернуть время вспять» и «вернуть все на прежнее место».

«Может быть, часы — отсылка к времени. В тизере «Очень странных дел» видны часы, если сделать экран поярче, а также мистер Кларк говорил, что открытие порталов может «влиять на время». Так что, может быть, они каким-то образом отправятся в прошлое и спасут Хоппера», — писал один из пользователей Twitter.

Обращение авторов сериала к «русской» теме ранее уже вызвало неоднозначную реакцию зрителей и критиков. В августе 2019 года журналист шведского издания Flammen Эрик Хакинг подверг шоу резкой критике за изображение Советского Союза в соответствии со стереотипами времен холодной войны.

«В третьем сезоне сериала Netflix «Очень странные дела» больше не разгадывают загадки, не предаются ностальгии и не сражаются со злом — все это окончательно подменил цинизм, реклама и стереотипы. Русские возвращаются! На экраны — и не как экономический или политический игрок на международной сцене, а в качестве хладнокровного заклятого врага», — возмутился Хакинг.

Он подчеркнул, что советские «ученые, военные или боксеры» изображались врагами свободы в американском кинематографе, когда нужно было наглядно продемонстрировать минусы «коллективного выбора» перед возможностью «заработать до смешного много денег» в капиталистическом мире.