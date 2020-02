«Правосудие для Хана»: каким получился трейлер «Форсажа 9»

Студия Universal Pictures представила первый официальный трейлер очередного фильма самой популярной гоночной франшизы — «Форсаж 9» Джастина Лина. Согласно ролику, главным злодеем фильма является младший брат Доминика Торетто, на противостоянии с которым основан сюжет ленты. В других проектах серии о близком родственнике героя Вина Дизеля ничего конкретного не говорилось. Вместе с Дизелем в «Форсаже 9» снялись Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, рэпер Лудакрис и другие.

Также в трейлере засветился Хан Сол-О (Сон Ган), который считался погибшим — в конце шестого фильма франшизы его машина взорвалась в результате аварии, подстроенной Деккардом Шоу (Джейсон Стейтем).

С 2013 года фанаты Сол-О требовали справедливости в отношении их любимого героя и даже запустили хэштег #JusticeForHan («Правосудие для Хана»). В октябре прошлого года Дизель разместил в Instagram пост с поздравлением режиссера «Форсажа» с днем рождения. На опубликованном в соцсети актера ролике Лин появился в футболке с надписью «Правосудие для Хана», подарив поклонникам надежду на возвращение персонажа.

Сразу после премьеры трейлера актер Сол Ган прокомментировал возвращение своего героя в «Форсаж». Он признался, что испытывает искреннюю радость по этому поводу, передает We Got This Covered.

«Это эмоционально — я чувствую, что возвращаюсь к семье. Таких ощущений не было в моей жизни с момента последнего «Форсажа».

Конечно, мы знаем, кого представляет собой Хан. Сейчас и мы, и он стали старше.Есть вещи, которые мы осознали за эти годы, и я надеюсь, что это удастся передать через экран», — сказал актер на концертном мероприятии перед Суперкубком по американскому футболу в Майами.

Комментируя движение поклонников с требованием вернуть Хана в команду «Форсажа», Ган признался, что сначала не верил в серьезность хэштегов в соцсетях. «Я задавался вопросом, действительно ли у аудитории есть голос?» — признался актер.

Ранее один из авторов проектов франшизы Крис Морган заявил, что допускает появление Хана в сценах предстоящих фильмов.

«У меня есть надежды относительно многих аспектов нашей вселенной. Мы обсуждаем разные варианты развития истории. Правосудие для Хана? Думаю, вас ждет больше подробностей на этот счет, и я не знаю, окажется ли этот хэштег в итоге уместен. Но я точно могу сказать, что к Хану мы еще вернемся, — заверил Морган. — Это забавно, потому что я очень много думал об этом. Я люблю Сона — он один из моих самых любимых людей на планете».

Предыдущими проектами Лина в рамках франшизы были пятая и шестая части «Форсажа». О завершении съемок фильма «Форсаж 9» Лин объявил 15 ноября 2019 года через Twitter и Instagram.

«Официально закончили съемки «Форсажа 9». Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съемочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса», — написал режиссер.

Мировая премьера фильма состоится 20 мая 2020 года, а на следующий день он выйдет в России.