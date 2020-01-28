«Многими забытая война»: Роджер Дикинс о съемках «1917»

— Как вам удалось проделать такую работу?

— Все началось с долгой и тщательной подготовки. Мы очень много думали над концепцией фильма, обсуждали варианты. Могу сказать, что самая идея изначально выглядела пугающе. Но в процессе работы я ставил мелкие задачи и поступательно их решал. Безусловно ничего этого бы не произошло, не будь у нас такой слаженной и мощной команды. «1917» — это сплав идей и технических умений.

Реклама

— Какие именно идеи принадлежат вам лично?

— Я бы не стал кого-либо выделять, в том числе и себя. Это действительно результат работы одной большой команды.

— Вы уже снимали с Сэмом Мендесом фильм на военную тематику «Морпехи» в начале века. Что сложнее — картина о современной войне, которая актуальна, или же о конфликте, происходившем сто лет назад?

— Если вы помните «Морпехов», то должны заметить, что эти фильмы похожи друг на друга. Они сняты с точки зрения одного персонажа. В случае с «1917» — двух, но они всегда вместе. Перспектива этих картин очень схожа.

Однако технически это были две совершенно разные работы. Мы снимали «Морпехов» на ходу. Многие нюансы появлялись в процессе репетиций или же съемок. И это была такая поступательная работа с немалой долей экспромта.

В «1917» места для импровизации просто не было. Перед съемками того или иного эпизода мы прорабатывали мельчайшие детали. Такое даже происходило до постройки декораций — сначала мы обсуждали, в какой точке будет камера, что мы хотим зрителю показать сразу, а что приберечь на потом. И уже отталкиваясь от принятого решения, строили декорации.

Но могу сказать, что работа с Сэмом над «Морпехами», хоть и была давно, во многом мне помогла, так как я уже знал его предпочтения, почерк и подход к съемкам.

— В «1917» много сцен с большой массовкой. При условии, что в фильме много очень длинных дублей, как вам удалось организовать такое большое количество людей?

— Секрет в огромном количестве репетиций. Я даже уже не могу сосчитать, сколько их было. Причем, мы проводили их и с актерами и без. Обычно, когда снимаешь фильм в классической манере, режиссер иногда просит оператора снять несколько общих, средних и крупных планов, чтобы потом при монтаже выбрать нужный. В «1917» мы сами себя лишили этой роскоши.

На длинных дублях мы прекрасно понимали, что в любой момент что-то может произойти — кто-то споткнется или не туда повернет голову. И тогда приходилось снимать все с самого начала.

Само собой, в таких случаях было очень много раздраженных людей, и я в том числе. Но с другой стороны, когда что-то удавалось, мы и радовались больше обычного.

— Как отреагировали актеры на идею снять фильм словно единым дублем?

— С энтузиазмом. Более того, им наоборот было проще работать с длинными дублями — они могли лучше и тщательнее войти в роль. В целом самая большая нагрузка ложилась на нас — режиссера, операторов, осветителей, помощников. Физически нам было непросто. Мы соорудили очень сложную местность — воронки от снарядов, грязь, глубокие лужи. Операторам с камерами пришлось по всему этому пройти.

— Как удалось привлечь такое количество звезд на эпизодические роли — Бенедикта Камбербетча, Колина Ферта, Марка Стронга и других?

— Как именно их приглашали в фильм, надо спросить у Мендеса. Но я с ними работал на протяжении всех съемок, и они с большим энтузиазмом подошли к ролям. Они очень ответственно подошли к тем небольшим минутам, на которые появлялись в кадре. Не исключаю, что во многом роль сыграла тема фильма. Мне кажется, они действительно хотели быть полноценной его частью, хотя некоторым хватало одного-двух дней, чтобы выполнить всю работу.

— Какая, на ваш взгляд, основная идея «1917»?

— Лично для меня — вернуть память о войне, которая многими уже забыта. Прошел целый век, и не осталось живых свидетелей Первой мировой.

И конечно Вторая мировая война частично стерла из памяти события начала века. Но нельзя забывать, что она началась вследствие Первой мировой. Предпосылки возникли в 1918 году.

Страшные события 40-х годов во многих странах люди более подробно изучают в школах, и еще остались в живых ветераны той войны. Однако в Британии Первая мировая — очень важная часть истории. Особенно ее помнят в деревнях и маленьких городах. Я сам вырос в небольшом городке Торки в графстве Девоне. И в нашем графстве в каждой — даже самой маленькой — деревне есть памятник погибшим в той войне.