Смерть, юность и любовь по-русски: что произошло на «Грэмми-2020»

Вручение наград музыкальной премии Грэмми, прошедшее в Лос-Анджелесе, началось с выступления одной из главных претенденток этого года — певицы Lizzo, после чего к зрителям вышла ведущая церемонии Алиша Киз, которая выразила соболезнования в связи со смертью в авиакатастрофе великого баскетболиста Коби Брайанта.

«Мы стоим с разбитыми сердцами, мы потеряли Коби Брайанта в катастрофе. Все молитвы зрителей направлены сейчас к жертвам этой вертолетной катастрофы. Давайте поделимся нашей поддержкой с семьей Брайнта и не дай бог такое пережить», — сказала она.

Затем вместе с группой Boyz II Men она исполнила песню «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday». В ходе мероприятия состоялось еще несколько номеров, посвященных покинувшим нас артистам.

Ашер, FKA Twigs и Шейла И. спели попурри из номеров Принса; DJ Khaled, Кирк Франклин, Джон Ледженд, Meek Mill, Roddy Ricch и YG исполнили песню Nipsey Hussle «Higher»; лауреат 10 премий Грэмми Бонни Рэйт выступила с песней «Angel from Montgomery»; а новоорлеанский тромбонист Trombone Shorty вместе с джаз-бэндом почтил память легенды ритм-н-блюза Доктора Джона.

Двумя другими яркими концертными номерами программы стало совместное исполнение южнокорейским бойз-бэндом BTS песни «Old town road» вместе с ее автором, рэпером Lil Nas X, а также дуэт ветеранов сцены – Aerosmith и Run-DMC с «вечнозеленым» рэп-рок хитом «Walk This Way».

Лучшим рэп-альбомом года был признан релиз Tyler the Creator «Igor», лучшей композицией в жанре была названа песня «A Lot» 21 Savage и J. Cole, а Nipsey Hussle посмертно был отмечен за лучшее рэп-исполнение.

Главные награды в области электронной танцевальной музыки получил дуэт The Chemical Brothers за их девятый студийный альбом «No Geography», лучшей R'n'B записью был признан релиз Anderson.Paak «Ventura», главным вокальным джазовым альбомом был признан «12 Little Spells» Эсперансы Сполдинг, премию за лучший рок-релиз вручили музыкантам Cage the Elephant за альбом «Social Cues», а лучшей метал-песней была признана «7empest» с долгожданного нового альбома группы Tool.

Однако главным триумфатором «Грэмми» этого года стали 18-летняя Билли Айлиш и ее 22-летний брат Финнеас О'Коннелл — вместе они завоевали пять статуэток: композиция «Bad Guy» была признана лучшей песней и лучшей записью года, сама Айлиш стала новым артистом года, а ее альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» стал лучшим релизом и лучшим релизом в жанре вокальной поп-музыки.

Ее главная конкурентка, 31-летняя Lizzo, была награждена в трех категориях: за лучшее сольное поп-исполнение, лучшее исполнение в жанре традиционного R'n'B, а также за лучший альбом в жанре современной городской музыки.

Также числившийся среди лидеров по числу номинаций Рэпер Lil Nas X получил две премии «Грэмми» за свою песню «Old Town Road» — за лучший дуэт и лучшее музыкальное видео.

Отдельного упоминания заслуживает и одна из премий в категории классической музыки – получивший награду за лучшее хоровое исполнение дирижер Роберт Симпсон со сцены сказал по-русски «Я люблю тебя» свое супруге – бывшей руководительнице петербургского хора «Камертон» Марианне Парнас-Симпсон.