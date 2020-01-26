Однажды в Голливуде: как Тарантино игнорируют на «Оскаре»

Квентин Тарантино — безусловно, один из величайших режиссеров в истории. Его статус признают как зрители, так и многие коллеги по индустрии, фактически каждый фильм постановщика занимает почетное место в «золотом фонде» кино, одновременно являясь максимально авторским и прекрасно вписываясь в понятие «поп-культура» (поскольку Тарантино сейчас и есть поп-культура в хорошем смысле этого слова), а сам кинематографист — несмотря на успех и популярность — остается приятным в общении, скромным человеком, фанатично влюбленным в свое дело, заряжающим людей позитивом и творческой энергетикой.

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К 56 годам Квентин завоевал множество престижных наград: на его счету «Сатурн», «Сезар», два приза Британской академии, Золотая пальмовая ветвь, четыре «Золотых глобуса», два «Оскара». При этом назвать Тарантино даже по достоинству оцененным ответственными за кинопремии язык не поворачивается — и особенно это касается Американской академии кинематографических искусств и наук, которая так до сих пор и не наградила его ни призом за режиссуру, ни статуэткой за лучший фильм (чего постановщик, без сомнения, достоин).

Дело в том, что оба «Оскара» Тарантино — за сценарий («Криминальное чтиво» и «Джанго освобожденный»), тогда как в остальных номинациях он раз за разом терпит неудачу.

Максимально близко Тарантино подобрался к главному призу всея киноиндустрии еще в 1995 году, когда его второй полнометражный фильм — то самое «Чтиво» — оказался аж в семи номинациях. К премии лента подходила в статусе одного из главных фаворитов: криминально-комедийная драма произвела самый настоящий фурор как среди зрителей, так и у критиков, взяла главную награду в Каннах, а также была отмечена на премиях Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов, телеканала MTV, BAFTA и «Глобусе». Однако по итогам картине досталась всего одна статуэтка — за лучший оригинальный сценарий. Фильмом года тогда был признан «Форрест Гамп», а его создателя Роберта Земекиса премировали как лучшего режиссера.

Еще более грустно получилось с дилогией «Убить Билла»: одно из главных творений Тарантино академики проигнорировали вовсе. Правда, в данном случае они в целом были солидарны с коллегами из других авторитетных премий — ленты с Умой Турман в главной роли отмечали в основном в актерских категориях (за исключением разве что «Сатурна»), в то время как работу самого режиссера почему-то считали недостойной даже номинаций.

Полномасштабное возвращение Тарантино в гонку за «Оскаром» произошло уже в конце нулевых, когда на экраны вышли его «Бесславные ублюдки». Комедийная экшн-драма о партизанском отряде времен Второй мировой войны удостоилась восьми номинаций, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссерскую работу» и «Лучший оригинальный сценарий». Впрочем, на самой премии постановщика вновь ожидало лишь разочарование. Картина получила только один приз — в категории «Лучшая мужская роль второго плана», где не было (и даже в теории не могло быть) равных Кристофу Вальцу. В режиссерской, сценарной и главной номинациях же в тот год первенствовал обласканный критиками «Повелитель бури» Кэтрин Бигелоу.

К слову, именно «Бесславные ублюдки» «основали» славную традицию, действующую до сих пор, согласно которой абсолютно все полнометражные работы Тарантино попадают в итоговые списки претендентов на «Оскар».

Так было, в частности, с его следующим творением — «Джанго освобожденным». Хулиганский вестерн на данный момент является самой успешной в плане наград Американской киноакадемии картиной Квентина: на ее счету статуэтки за сценарий и мужскую роль второго плана (кстати, опять за авторством несравненного Вальца). Помимо этого, лента была номинирована в категориях «Лучший монтаж звука», «Лучшая работа оператора» и «Лучший фильм» — в последней она уступила «Операции «Арго» Бена Аффлека.

Спустя три года на экраны вышел еще один вестерн Тарантино — «Омерзительная восьмерка», пожалуй, одна из слабейших его работ (но исключительно из-за космической планки, заданной самим режиссером еще много лет назад). Фильм был представлен в номинациях «Лучшая женская роль второго плана» (Дженнифер Джейсон Ли), «Лучшая работа оператора» и «Лучший саундтрек», взяв заветный приз лишь за музыку.

И, наконец, «Однажды в… Голливуде», абсолютная вершина творческого пути Квентина именно как режиссера, рекордное для работ постановщика количество номинаций (сразу десять), восторженные отзывы критиков и (что очень показательно) позитивные отклики от зрителей, ничего не знающих о Голливуде 60-х годов и жестоком убийстве актрисы Шэрон Тейт — несмотря на то что хотя бы минимальные знания о тех событиях и периоде в целом для просмотра здесь были по факту обязательны.

Секрет девятого фильма Тарантино предельно прост — он буквально пропитан любовью, не прочувствовать которую совершенно невозможно.

Фактически в двух с половиной часах экранного времени режиссер уместил едва ли не лучшую историю любви из когда-либо созданных и максимально близкую ему самому: любви к Голливуду, кино, безвозвратно утраченному прошлому. И одновременно это попытка отправиться в то самое прошлое, а затем немного подкорректировать его детали — чтобы столь любимый период времени продлился хотя бы чуть подольше.

Казалось бы, при таких вводных волноваться ни самому Тарантино, ни его поклонникам нечего — на этот раз уж «Оскар» в главной категории (или, по крайней мере, за режиссуру) никуда деться не может. Но, к сожалению, это отнюдь не так: «проклятие нереализованных номинаций» Квентин в этом году снимет очень вряд ли.

По сути, причин, из-за которых на полке в доме Тарантино до сих пор так и не красуется хотя бы один «Оскар» за лучший фильм или режиссуру, всего две, но в совокупности они образуют практически непреодолимую для кинематографиста преграду, — это банальное невезение и суперконсерватизм (а также отчасти политизированность) академиков, отвечающих за вручение премии.

С первым, вероятно, все более-менее понятно. Двум сильнейшим фильмам постановщика в плане шансов на признание лучшими в году пришлось делить номинации с такими выдающимися картинами, как «Форрест Гамп» (при этом до сих пор кажется, что «Криминальное чтиво» ни разу не хуже, а просто это куда менее типовое кино) и «1917». И, да, в случае с военной драмой Сэма Мендеса приходится ударяться в прогнозы — ведь формально «Однажды в... Голливуде» ей еще не проиграл. Однако на деле в благоприятный для Тарантино исход в данной борьбе верится с огромным трудом: слишком уж грандиозной вышла лента о Первой мировой войне, снятая как будто бы одним кадром (это вообще космос, из-за которой Квентин может рассчитывать только на очередную победу в сценарной категории).

Что касается консерватизма и политизированности академиков, то тут все еще более прозаично: авторский стиль Тарантино — даже сейчас, когда он стал живой классикой — слишком уж необычный для членов жюри «Оскара» и отчасти не востребован ими.

Все это приводит к тому, что вместо «Бесславных ублюдков» и «Джанго» лучшими фильмами признают «Повелителя бури» (который обошел даже суперблокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар») и «Арго», более понятные и актуальные в контексте текущей мировой повестки проекты.

Впрочем, есть стойкое ощущение, что сам Квентин — подобно Клиффу Буту, персонажу «Однажды в... Голливуде» — смотрит за происходящим на и вокруг «Оскара» немного со стороны: пока многие его друзья и коллеги делают все, чтобы впечатлить именно критиков и академиков, он просто очень круто делает свою работу именно так, как хочет, не прогибаясь под постоянно видоизменяющиеся эталоны и получая от этого дикий кайф.

Подробнее о девятом фильме Тарантино можно прочитать вот тут, а по этой ссылке можно ознакомиться с эксклюзивным интервью великого режиссера «Газете.Ru», в котором он рассказывает, почему «Однажды в... Голливуде» для него является самой личной картиной.