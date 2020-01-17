«Авеню-5»: космическая комедия с Хью Лори от автора «Смерти Сталина»

Из-за небольшого гравитационного коллапса космический лайнер «Авеню-5», на борту которого нежатся 5000 богатеев, сбивается с курса; теперь он сможет вернуться на Землю только через три года, тогда как запасы рассчитаны всего на месяц. Капитан судна Райан Кларк, прославившийся успешным спасением лайнера «Авеню-3», пытается привести дела в порядок. Проблема в том, что он не настоящий капитан, а нанятый актер, чей респектабельный вид и убедительный американский акцент (на самом деле он британец) должны внушать пассажирам спокойствие. Реальный командир экипажа из 1500 сотрудников очень некстати погибает в первые минуты пилотной серии.

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«Авеню-5» придумал и снял шотландец итальянского происхождения Армандо Ианнуччи, хорошо известный в России по не выпущенной в российский прокат «Смерти Сталина». Ею, впрочем, его послужной список не ограничивается: за последние 15 лет режиссер и сценарист зарекомендовал себя как мастер политсатиры разной степени абсурда. Его руке, например, принадлежит отличный сериал «Гуща событий» с Питером Капальди и его полнометражный спин-офф «В петле», а еще довольно известный проект HBO «Вице-президент», продержавшийся в эфире семь сезонов.

close Кадр из фильма «Авеню 5» (2020) Кадр из фильма «Авеню 5» (2020) HBO

Здесь Ианнуччи совершенно себе не изменяет: его по-прежнему страшно интересуют взаимодействие людей с властью и безумные кризисные ситуации, с которыми сталкиваются иерархические структуры (на этот раз не политические, а корпоративные). На авансцене снова оказываются на первый взгляд карикатурные герои, написанные одной-двумя красками: либо непроходимые болваны с признаками самодурства, либо жалкие личности, стремящиеся сбросить с себя любую ответственность. По ходу дела почти все так или иначе обретают некоторую выпуклость.

Эстетически «Авеню-5» очень сильно напоминает эпизод «Черного зеркала» «USS Каллистер», пародировавший «Звездный путь» и другую культовую космическую фантастику. Лайнер обставлен настолько нарочито вычурно, что сами герои не стесняются называть его гигантским фаллосом, бороздящим межзвездное пространство. Капитан Кларк, которого изображает Хью Лори, сперва кажется чрезвычайно нелепым и клишированным, но только пока не выясняется, кто он на самом деле, — неуверенный в себе и раздражительный актер-алкоголик, состоящий в тройном браке. Чаще всего наблюдать за тем, что с ним приключается, гомерически смешно, но в лучшие моменты решительно неясно, смеяться тут надо или пускать слезу.

close Кадр из фильма «Авеню 5» (2020) Кадр из фильма «Авеню 5» (2020) HBO

Безусловно, Лори — главная жемчужина сериала, но остальные ужасно хорошо ему подыгрывают. Громадная часть гэгов строится на фигуре миллиардера Германа Джадда (Джош Гэд, подозрительно смахивающий на Джека Блэка), который владеет всей конторой: все то время, что с лайнером не случается новых неприятностей, за творящееся на борту безумие отвечает именно он. Например, посылает к черту предложивших помощь специалистов из NASA — или заставляет беспомощного Кларка выйти в открытый космос, чтобы запломбировать пробитую канализационную трубу.

Потенциальный герой ваших новых любимых гифок — руководитель отдела по работе с клиентами Мэтт Спенсер (Зак Вудс из «Кремниевой долины» и «Офиса»), саркастичный меланхолик-нигилист, совершенно не умеющий общаться с людьми (что едва ли приходится кстати, когда у тебя на корабле оказывается токсичная семейная пара на грани развода). Ну и, в конце концов, где еще встретишь прозрачные гробы, вращающиеся по орбите лайнера, и коллекцию черепов всей «битловской» четверки (кажется, фальшивых).