Обратно в Голливуд: Меган Маркл устроилась в Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, в рамках которого она будет озвучивать мультипликационных персонажей, сообщает The Times без указания на источник. По данным издания, средства, заработанные в рамках сотрудничества, передадут благотворительной организации «Elephants Without Borders» («Слоны без границ»), которая защищает животных от браконьеров.

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Отмечается, что свою первую запись Маркл сделала перед Рождеством, за шесть недель до официального визита в Канаду. Из-за этого у нее и Гарри якобы возникли разногласия с членами королевской семьи. Они обвинили пару в том, что те заключили соглашения с несколькими компаниями, в том числе с Disney. Это, как пишет The Times, рискует сильно ударить по их статусу.

На днях герцог и герцогиня Сассекские объявили о том, что отказываются от статуса «старших» членов королевской семьи и положенных в связи с этим привилегий.

Они также сообщили, что собираются жить попеременно в Великобритании и Северной Америке и планируют добиться финансовой независимости. Это означает, что Меган и Гарри больше не смогут рассчитывать на деньги из суверенного гранта (он складывается из бюджетных средств, а также из доходов от недвижимости и других активов Елизаветы II — прим. «Газета.Ru»).

«После долгих месяцев размышлений мы решили сыграть новую прогрессивную роль в этом институте [монархии]. Мы намерены отступить от статуса «старших» членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву», — говорится в официальном Instagram-аккаунте семьи.

В тексте обращения указывается, что проживание на двух континентах позволит Меган и Гарри воспитать их восьмимесячного сына Арчи «с уважением к королевским традициям». Кроме того, они сообщили о запуске новой благотворительной организации. По информации «Би-би-си», ожидается, что Маркл займется вопросами расширения прав и возможностей женщин, а также проблемами в странах Африки.

Комментируя решение супругов, в Букингемском дворце пояснили, что переговоры с герцогом и герцогиней Сассекской находятся на начальном этапе. «Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, решение которых требует время», — приводит заявление дворца «Би-би-си».

В то же время, согласно The Times, Елизавета II была глубоко опечалена и разочарована решением внука и его жены.

Уточняется, что Меган и Гарри не согласовали свои намерения с монаршей особой и не оповестили ни ее, ни отца Гарри — наследника престола принца Уэльского Чарльза.

Бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дики Арбитер считает, что принц Гарри принял решение «по велению сердца, а не разума», в том числе на фоне пристального внимания СМИ к его семье после рождения ребенка. В октябре 2019 года он опубликовал письмо, в котором объявил войну желтой прессе. Герцог Сассекский подал иск к газетам The Sun и Daily Mirror, которые якобы незаконно получили доступ к сообщениям голосовой почты. В свою очередь Меган обратилась в суд после того, как Mail on Sunday в феврале разместила выдержки из ее письма к отцу. В нем она просила отца перестать «лгать» журналистам об их отношениях.

Примечательно, что до этого никто из высокопоставленных членов королевской семьи не заявлял о желании отдалиться от нее и не жил вдали от Великобритании на протяжении долгого времени. В интернете неожиданное известие породило множество мемов. В частности, некоторые пользователи посоветовали Меган захватить с собой в Канаду пару украшений и обрадовались тому, что супруги покидают «пыльный дворец».

GRAB SOME JEWELS ON THE WAY OUT, MEGHAN pic.twitter.com/NikFXRXDmy — Ashlee Clark Thompson, MFA (@AshleeEats) January 8, 2020

До вступления в брак Маркл снималась в популярном сериале «Форс-мажоры». Последняя серия шоу при участии герцогини Сассекской вышла 25 апреля 2018 года — за три недели до ее свадебной церемонии с принцем Гарри. Перед замужеством актриса удалила все социальные сети, включая аккаунт в Instagram и собственный сайт. Спустя год после ухода с проекта его создатели, по информации Daily Star, предложили Меган принять участие в съемках одного из эпизодов. Предполагалось, что гонорар в размере от $2 до $6 млн мог быть потрачен на благотворительность. Сама Маркл никак не комментировала поступившее ей предложение.