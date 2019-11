«Константин ошибся»: Шнуров подверг Меладзе критике на «Голосе»

В прошлую пятницу, 15 ноября, на Первом канале был показан шестой эпизод восьмого сезона музыкального проекта «Голос», по итогам которого сформировались составы всех команд на проекте. Теперь для участников стартует этап поединков. В рамках него наставники шоу должны определить семь пар конкурсантов, которые будут выступать друг против друга. По результатам их выступлений один исполнитель из каждой пары должен будет покинуть проект.

Первыми на сцену отправились Максим Ларичев и Екатерина Стеблина из команды Полины Гагариной. «Это должен быть искрометный, актерский номер», — обратилась к конкурсантам наставница. Выйдя на сцену, Екатерина едва сдержала слезы, чем напугала Гагарину. Однако во время выступления участники смогли полностью раскрепоститься, исполнив зажигательный номер под песню группы Браво «Ленинградский рок-н-ролл». Исполнявший после ухода из группы Жанны Агузаровой эту песню Валерий Сюткин остался доволен: он особенно отметил пластику Стеблиной, сравнив ее с знаменитыми движениями Умы Турман в фильме «Криминальное чтиво». «Этот номер должен был поставить я, но мне не хватило умения и таланта», — заметил в свою очередь Сергей Шнуров. Покорить сердце Гагариной удалось именно Екатерине.

Первым дуэтом в команде Сюткина стали Татьяна Гайворонская и Карин Сойреф. Девушки перевоплотились в рок-див и спели песню группы Creedence Clearwater Revival «Proud Mary». Константин Меладзе похвалил «потрясающую музыкальную эрудицию» своего коллеги, а также отметил талант девушек, которые, по его мнению, предстали совершенно в неожиданном образе. Свой выбор Сюткин остановил на Гайворонской.

Роман Волознев и Валерия Миронова — первый тандем от команды Константина Меладзе. «Здесь нужен холодный разум и горячее сердце. Некоторых товарищей нужно довести до слез», — произнес напутственное слово композитор. Для своего выхода участники выбрали проникновенную песню «Ты скажи» Владимира Преснякова. Судьи единогласно выделили пение Валерии, которая, по их мнению, «полностью вынесла весь номер». Шнуров, как всегда, не смог удержаться от колких заявлений: «Вы спрятались за рояль, — обратился он к Волозневу. — Константин ошибся». В свое оправдание Меладзе признался, что волновался за этот номер больше всех остальных. «Роман разболелся накануне. Вся его робость и вялость привела к тому, что мы изменили все партии», — поделился он. По итогам в проекте осталась Миронова.

«У нас самая классная и сильная команда», — заверил лидер группы «Ленинград». Следом на сцену вышли 18-летняя Рагда Ханинова и Филипп Лебедев с песнями «In The Heat of a Disco Night» Arabesque и «Smells Like Teen Spirit» Nirvana. Яркий номер, эксцентричные образы с кудрями, высокими каблуками и шляпой — пришлись по вкусу не только зрителям, но и судьям. «Ну, так как у Филиппа все-таки есть работа, а Рагда — безработный человек, поэтому остается она», — заключил Шнуров.

Следующими побороться за возможность участвовать в шоу отправились Ольга Уразгалиева и Лидия Вельтман из команды Полины Гагариной. Облаченные в латексные комбинезоны девушки спели «Ain't Nobody» Чаки Хан. «Мне очень понравилось, как сделан номер, настолько вы круто спели и свободно подали себя. Я думал, что они [костюмы] будут отвлекать меня, но нет — я слушал голоса», — поделился впечатлениями Шнуров. Сюткин же посетовал на то, что голоса вокалисток были очень похожи, поэтому ему не хватило чего-то нового. По итогу в следующий этап прошла Вельтман.

Выступление подопечных Шнурова — Ива Набиева и Константина Струкова — удивило всех наставников. Исполнители спели хит Шуры «Не верь слезам» в необычной интерпретации — вышло нечто наподобие раннего творчества Ляписа Трубецкого и группы Ленинград. Путевку в следующий этап получил Набиев.

Наталья Сидорцова и Вреж Киракосян из команды Константина Меладзе заставили весь зал аплодировать, исполнив песню «Shallow» Леди Гаги и Брэдли Купера. Однако с оценками судей оказалось иначе: «В интервалах было грязновато, — пояснила Гагарина. — Мне было тяжело воспринимать». Несмотря на трудности выбора Меладзе дал шанс Сидорцовой.

Следующий дуэт — Юрий Шурховецкий и Элимдар Сейдосманов — исполнили, по мнению их наставника Юрия Сюткина, — «брутальную, мужскую песню» («Rolling in the Deep» Адель). Больше всех номер впечатлил Полину Гагарину: «Юрий, спасибо за неожиданное прочтение моей любимой композиции». Продолжил участие в шоу Элимдар.

Полина Тырина и Светлана Мамрешева из команды Константина Меладзе выступили с песней «Грустный дэнс» Artic & Asti. По итогам выступления Сюткин и Шнуров отметили красоту девушек. «Это было действо. Это было мощно и размашисто», — отметил наставник. Дальше в проекте будет участвовать Мамрешева.

В отношении Нуржигита Субанкулова и Владимира Коновалова из команды Сюткина сенсеи были немногословны. «Было здорово, спасибо!» — удивил наставника Шнуров. «Я очень доволен вашей работой, но дальше со мной идет Нуржигит Субанкулов», — заключил лидер группы «Браво».

Единственные иностранцы восьмого сезона голоса — Эндрю Гранж и Эмили Купер из команды Полины Гагариной — в качестве песни выбрали «Rockabye» Clean Bandit. «Это было лучезарно», — заметил Шнуров. В следующий этап путевку получила Гранж.