Гнев верующих: Покрас Лампас изменил «Супрематический крест»

Стрит-арт художник Арсений Пыженков, более известный как Покрас Лампас, восстановил свою работу «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки. После серии протестных акций православных активистов эскиз было решено изменить.

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«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел», — приводит слова координатора фестиваля уличного искусства «Стенограффия» («Stenograffia») Анны Клец ТАСС.

Известно, что художник прибыл в Екатеринбург накануне. В работе ему помогали несколько волонтеров.

«Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу»

«Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу», — вписал в работу цитату из манифеста Каземира Малевича Покрас Лампас до того, как ее вогнали в асфальт. Арт-объект с соответствующим названием «Супрематический крест», занимающий площадь в 6,6 тыс. кв. м, появился в начале июля. Художник работал над ним три дня.

Однако стрит-арт пришелся по вкусу далеко не всем. 19 июля коммунальщики уничтожили произведение из-за несогласованности с районными властями. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал произошедшее «плохой историей» и пообещал восстановить работу. Мэр региона Александр Высокинский, в свою очередь, заявил, что «район по ушам получит».

«Измажу площадь кровищей»

Спустя несколько недель после неожиданного фиаско часть «Супрематического креста» решено было исправить, но на тропу войны вступили верующие. 25 августа православные активисты провели акцию против восстановления панно.

По информации сайта Е1.ru, часть активистов стояла с плакатами на расстоянии в несколько десятков метров друг от друга в одиночных пикетах. Другие пришли в футболках с надписями и встали в один ряд, чтобы получилась фраза «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь». На площади также звучали песнопения.

Организатор мероприятия, представительница Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Иванова объяснила, что таким образом православные пытались раскрыть «метафизический смысл креста», чтобы каждый сделал выводы, стоит ли по нему топтаться. Не обошлось и без угроз: один из активистов заявил, что готов сесть в тюрьму, лишь бы на площади не было креста.

«Никаких арт-объектов, просто все одним цветом, чтобы никто не топтался по святыне. Или я могу тоже устроить один арт-объект: я измажу [площадь] кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов, здесь такой будет «арт-объект». Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму», — произнес мужчина на опубликованном в соцсетях видео.

На следующий день после протестных акций организаторы фестиваля поспешили отказаться от первоначальной идеи. «Для нас крест не является сакральным, мы не православные. Предлагаем рассмотреть компромиссный вариант: незначительно изменить работу, чтобы не было изображения креста», — сообщил Ura.ru сооснователь «Стенограффии» Андрей Колоколов.

Покрас Лампас сравнил происходящее со «священными войнами радикальных верующих». «Войны не приводят к решениям проблем — только к новым проблемам и жертвам», — написал художник в фейсбуке 16 сентября.

Что теперь на месте креста

Работу в ее первоначальном виде жители Екатеринбурга уже не увидят. Арт-объект теперь в точности повторяет рисунок плитки на площади, которая изначально была выполнена в форме креста. Фигуры на эскизе представляют собой три оторванных друг от друга прямоугольника со вписанной в них каллиграфией Покраса. Цитата Малевича также осталась частью панно.

close Скриншот видео/Донат Сорокин/ТАСС

Несколько днями ранее Лампас разместил у себя в фейсбуке альтернативный вариант арт-объекта. Он репостнул запись другого уличного художника Philippenzo, автора граффити «Поцелуи», который предложил коллеге представить крест в форме полицейской дубинки. Тем не менее, было принято решение оставить вариант с повторением исторической формы плитки.

Почему крест?

Покрас Лампас питает особый интерес к творчеству Каземира Малевича. В арсенале основоположника русской беспредметной живописи, помимо «Черного квадрата», есть и «Черный круг» и «Черный крест», которые вместе составляют триптих. Свое бессмертное произведение Малевич вовсе называл «божественным царственным младенцем».

«Сто лет назад в России был написан черный квадрат, изменивший облик мирового искусства и дизайна. Вызов был принят», — пояснил свою задумку Покрас Лампас в инстаграме.

По словам художника, работающего в стиле «каллиграфутуризм», работу нужно воспринимать как объект современного искусства, а не как символ христианства, по которому ходить — «значит оскорблять чувства верующих».