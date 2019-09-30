Космические путешествия и магические драконы: что смотрят в России

Космическая драма американского режиссера Джеймса Грея «К звездам», в которой снялись Брэд Питт, Лив Тайлер, Томми Ли Джонс и Дональд Сазерленд, не смогла оправдать ожиданий экспертов, несмотря на лидерство по итогам прокатного уикенда. Фильм, посвященный инженеру, армейского корпуса, отправившемуся на поиски своего отца, который пропал в составе миссии по поиску жизни на других планетах, смог собрать за эти выходные 187 млн рублей.

Не смог дотянуть до отметки в 100 млн рублей, которая звучала прогнозах критиков, и остросюжетный боевик «Герой» с Александром Петровым в главной роли о бывшем воспитаннике секретной школы Службы внешней разведки, который вместе со вновь обретенной возлюбленной оказывается втянут в большую шпионскую игру. «Отечественная версия Джеймса Бонда», как уже успели назвать фильм его создатели, принесла им 89 млн рублей.

Лидер прошлой недели, фильм российского-китайского производства «Тайна печати дракона», в котором снялись такие звезды мирового уровня как Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Рутгер Хауэр, спустился на третью строчку в таблице лидеров. История о том, как казаки, возглавляемые бежавшим из лондонского Тауэра Петром Первым, отправились в Китай, чтобы спасти местных жителей от темных сил выручила еще 71 млн рублей.

Хоррор «Оно 2» режиссера Андреса Мускетти, продолжение фильма ужасов 2017 года по роману Стивена Кинга, рассказывающий о событиях, которые произошли спустя почти через 30 лет после победы главных героев над их зловещим, вопреки своему облику, врагом смог оправдать прогнозы экспертов и собрать 31,5 млн рублей. Не последнюю роль в этом сыграли исполнители главных ролей — Джеймс Макэвой, Джессика Честейн и Билл Скарсгорд.

Как и ожидалось, пятерку лидеров проката прошедшей недели замкнул фильм Лорин Скафарии «Стриптизерши», в основу которого легла журнальная статья, посвященная танцовщицам стриптиз-клуба, лишившимся рабочих мест в результате финансового кризиса 2008 года и решившим отомстить своим бывшим клиентам-брокерам с Уолл-Стрит. Картина с поп-звездами двух разных эпох — Дженнифер Лопес и Карди Би — в главных ролях принесла своим создателям еще 18 млн рублей.

В соответствии с прогнозами аналитиков, на второй неделе фантастический триллер «Комната желаний» с Ольгой Куриленко в главной роли спустился на шестую строчку в таблице лидеров. Фантастический триллер о супругах, которые решают завести ребенка с помощью таинственной комнаты, исполняющей желания, обнаружившей себя во время ремонта их нового дома, смогла заработать за выходные 12,5 млн рублей.

Мультфильм Кевина Джонсона «Королевские каникулы» четвертую неделю продолжает удерживаться в десятке самых окупаемых наименований в отечественном прокате. На прошлой неделе сборы истории о псе по кличке Принц, который стал наследником миллионного состояния, однако волею судеб оказался на улице, составили 9,7 млн рублей, почти повторив свой же результат прошлого уикенда.

Больше чем в два раза упали сборы нового фильма «Yesterday» легендарного Дэнни Бойла о не менее легендарной группе the Beatles, а точнее — о мире, в котором ливерпульская четверка так никогда и не записала ни одного хита. Похождения молодого британского неудачника, который случайно попадает в такой мир и решает воспользоваться сложившейся ситуацией, принесли создателям еще 9,2 млн рублей.

Реклама

Читайте также интервью «Газеты.Ru» с Дэнни Бойлом, посвященное выходу фильма.

На предпоследнем месте в таблице лидеров оказался мультфильм «Побег из джунглей» о двух медведях, которые вместе с их другом-дровосеком оказались в доисторическом прошлом. По итогам второй недели проката им удалось собрать 8 млн рублей.

Замкнул прокатную десятку минувших выходных очередной фильм-возвращение Сильвестра Сталлоне «Рэмбо: Последняя кровь». Финал саги о ветеране вьетнамской войны выручил 6,9 млн рублей.