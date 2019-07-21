«Выкосило генофонд»: Мороз об уходе Богомолова к Собчак

Актриса Дарья Мороз в интервью для Hello! раскрыла детали своего расставания с бывшим супругом, режиссером Константином Богомоловым, который ушел к телеведущей Ксении Собчак.

«Если люди жили в гармонии, с уважением относились друг к другу и после этого у них хватило ума и такта разойтись без скандала, без судов, без какой-то катастрофы, дележки имущества и детей, мне кажется, это нормальная ситуация», — сказала она.

Мороз призналась, что они с бывшим мужем всегда были честны друг перед другом и переживали вместе период расставания.

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«Оба понимали, что вражды не может быть ни в каком виде: у нас есть дочь, Аня, которую мы любим одинаково сильно, у нас есть сфера творчества, где мы продолжаем работать вместе. За то время, что мы состояли в браке, между нами возникли особые связи, и они не рвутся», — отметила актриса.

Мороз также ответила на вопрос о том, что именно подвигло ее на резкую смену имиджа, когда в 2016 году она коротко постриглась.

«В 2016 году Костя запускал фильм «Настя», где мы с Сашей Ребенок играли супругов Румянцевых. Я в этой паре была мужчиной, и мне предложили побриться. Образ оказался настолько мне созвучен, что менять его не захотелось. Теперь приходится стричься и краситься каждые десять дней, но это того стоит», — пояснила она.

Говоря о своей внешности, актриса прокомментировала расхожее мнение, что короткая стрижка у женщины означает стремление изменить свою жизнь.

«Специально к этому я не готовилась, но года три назад действительность начала подталкивать меня к выходу из зоны комфорта», — заявила она.

Мороз подчеркнула, что изменения затронули абсолютно все сферы ее жизни – включая работу и место жительства.

«Я стала менять все вокруг, и себя в том числе, многому научилась, многое поняла, повзрослела. Пусть это был экстремальный и сложный период, но какой-то очень правильный в плане личностного роста», — отметила актриса.

На слова журналистки о том, что она производит впечатление «счастливого человека, нашедшего себя и внешне, и внутренне», Мороз ответила, что не связывает свое текущее состояние с разводом.

«Думаю, я просто вошла в правильный для себя возраст. Особенно в профессиональном плане: раньше я находилась на перепутье — то недокрасавица,то недовзрослая, то недомолоденькая», — призналась она.

По словам Мороз, раньше она все время стремилась кому-то что-то доказать, а в последнее время начала чувствовать, что ее внешность совпала с внутренним миром, благодаря чему она «стала сама собой».

«Могу сказать: «Ребят, у меня офигенные ноги, сегодня я выйду в мини. А завтра захочу — и появлюсь в трениках». И в этом не будет диссонанса», — объяснила актриса произошедшие в ней перемены.

Она также заявила, что чувствует со стороны мужчин страх перед собой как перед сильной женщиной, однако подчеркнула, что связывает этот страх не только со своим характером.

«К сожалению, войны в нашей стране выкосили генофонд. Многие мужчины побаиваются, многие не готовы на поступки или считают, что ухаживать должны за ними. Это говорит об их комплексах — лучше работать над собой, а не ждать, что появится женщина и тебя вылечит. Внутренняя гармония — это половина успеха, особенно в отношениях», — сказала Мороз.

Восхищаясь смелостью актрисы, журналистка отдельно отметила постельные сцены с ее участием из сериала Богомолова «Содержанки». Мороз призналась, что сцена с Владимиром Мишуковым не была запланирована и стала экспромтом.

«Предыдущий материал сняли быстро, и Костя вдруг сказал: «А теперь — в постель». Мы с Володей переглянулись: «Ну, пойдем». Морально не готовились, но сыграли правдоподобно. При этом Костя в рацию комментировал чуть ли не каждое движение: «Положи руку туда, ногу туда». Сильно потом смеялись», — поделилась она.

По словам актрисы, когда сериал вышел в эфир, ей было приятно то, что многие телезрительницы оставляли в ее инстаграме комментарии, в которых рассказывали, как постельные сцены с ее участием вдохновили их самих и их супругов.