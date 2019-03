«Крик»: какого места на «Евровидении» добьется Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев поделился новой композицией «Крик» («Scream»), с которой будет представлять страну на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве.

«Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл», — написал он в своем инстаграме.

Вместе с синглом вышел и клип, который сам Лазарев охарактеризовал как «уникальный и трогательный». Он посвящен борьбе с детскими страхами.

«Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства. Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности», — пояснил режиссер видео Константин Черепков в социальных сетях.

Судя по комментариям, композиция пришлась по вкусу подписчикам вокалиста. Слова поддержки также выразил и народный артист России Николай Басков, который поздравил Лазарева с «шикарной песней и очень трогательным клипом».

В предыдущем посте в микроблоге 35-летний исполнитель поблагодарил своего наставника, народного артиста России Филиппа Киркорова, который написал песню для «Евровидения» в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. По словам Лазарева, их многолетнее сотрудничество доказывает существование настоящей дружбы в шоу-бизнесе.

«Спасибо Филиппу Киркорову не только за вклад в песню, но, прежде всего, за то, что ты всегда был рядом со мной — как брат. Настоящая дружба существует даже в шоу-бизнесе, и ты — лучший тому пример», — признался певец.

В заключение Лазарев пообещал, что сделает все возможное, чтобы принести своей стране победу на грядущем вокальном состязании в Израиле.

Напомним, в 2016 году артист уже представлял Россию на конкурсе в Стокгольме с композицией «You Are the Only One», где оказался в шаге от победы. Тогда Лазарев занял третье место (и первое — по результатам зрительского голосования), уступив победу украинской представительнице Джамале. Таким образом, участие в 64-м «Евровидении» является возможностью для него взять реванш на вокальном состязании.

В начале февраля Лазарев принял участие в программе «Привет, Андрей!», где рассказал о своих планах на победу в конкурсе.

«Я хочу, чтобы мы все были реалистами и понимали, что прошлое мое выступление — это другой год, другие исполнители, другие песни и расклад может быть совершенно другой. Я сделаю максимум, что от меня зависит, чтобы достойно представить страну», — цитирует исполнителя РИА «Новости».

В то же время Лазарев отметил, что исход вокального состязания будет в конечном итоге зависеть от самих зрителей. «Ну, а там как Бог даст, карта ляжет и как проголосуют зрители», — заключил он.

Кроме того, Сергей напомнил, что три года назад «сделал максимум», когда победил в зрительском голосовании. Он также попросил публику оказать ему поддержку, пообещав ей совсем «другого Лазарева».

«Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились», — обратился к своим поклонникам певец в инстаграме.

В свою очередь Филипп Киркоров, не понаслышке знающий, что значит выступать на «Евровидении» — артист принимал участие в вокальном состязании в 1995 году, но занял лишь 17-ю позицию в рейтинге —, пообещал, что Лазарев «не подведет» страну на конкурсе.

«Мы открываем очередную страницу «новейшей истории» «Евровидения» for RUSSIA! Надеемся на вашу поддержку, веру и любовь! Пожелайте нам удачи! «DREAM TEAM» — снова вместе! Сережа не подведет! До встречи в Тель-Авиве!» — написал в своем аккаунте Киркоров.

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле 14-18 мая. В прошлом году Россию на конкурсе представляла певица Юлия Самойлова, которая должна быть принять участие в нем еще в 2017-м, когда мероприятие проходило на Украине. Тогда, однако, выступлению артистки помешал скандал — Самойлову, прикованную к инвалидной коляске, не пустили на территорию страны из-за посещения Крыма уже после референдума на полуострове. В итоге представителя страны в том году на «Евровидении» не было. В 2018-м же Самойлова не смогла преодолеть полуфинальную стадию конкурса.