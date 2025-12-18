В Тверской области пенсионерка обстреляла школьника из-за шума

В Тверской области суд вынес приговор местной жительнице, которая выстрелила из пневматической винтовки в восьмилетнего мальчика из -за шума квадроцикла. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

Как установило следствие, инцидент произошел в августе в деревне Кострецы Максатихинского округа. Пенсионерке не понравилось, что восьмилетний школьник катался на квадроцикле около ее дома и шумел. Пожилая женщина достала пневматическую винтовку и выстрелила из нее в ребенка.

Школьник получил легкие травмы. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с нее в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

До этого в Тюмени мужчина избил 98-летнюю женщину ради 29 тысяч рублей и получил срок. 53-летний обвиняемый пришел к пожилой женщине, которой ранее помогал починить сантехнику. Пенсионерка узнала его и впустила в квартиру. Мужчина потребовал деньги, однако получил отказ, и трижды ударил хозяйку по голове, а затем стал угрожать ей ножницами и повторил требование

.

Ранее пензенец приставил нож к шее своей бабушки, попросившей сделать музыку тише.