На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тверской области пенсионерка обстреляла школьника из-за шума

В Тверской области пенсионерка получила условный срок за стрельбу по ребенку
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Тверской области суд вынес приговор местной жительнице, которая выстрелила из пневматической винтовки в восьмилетнего мальчика из -за шума квадроцикла. Об этом сообщает СУ СК РФ области.

Как установило следствие, инцидент произошел в августе в деревне Кострецы Максатихинского округа. Пенсионерке не понравилось, что восьмилетний школьник катался на квадроцикле около ее дома и шумел. Пожилая женщина достала пневматическую винтовку и выстрелила из нее в ребенка.

Школьник получил легкие травмы. По факту происшедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил иск о взыскании с нее в пользу пострадавшего компенсации морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

До этого в Тюмени мужчина избил 98-летнюю женщину ради 29 тысяч рублей и получил срок. 53-летний обвиняемый пришел к пожилой женщине, которой ранее помогал починить сантехнику. Пенсионерка узнала его и впустила в квартиру. Мужчина потребовал деньги, однако получил отказ, и трижды ударил хозяйку по голове, а затем стал угрожать ей ножницами и повторил требование

.

Ранее пензенец приставил нож к шее своей бабушки, попросившей сделать музыку тише.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами