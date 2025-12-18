Лукашенко: США на Украине прежде всего заинтересованы в редкоземельных металлах

США на Украине прежде всего заинтересованы в редкоземельных металлах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Они [американцы] знают, что им нужно и от Венесуэлы — мы обсуждали много эту проблему, — и от России, и от Украины. Прежде всего редкоземельные металлы — по Украине. Они проталкивают свой бизнес, они экономику проталкивают свою», — сказал он.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.