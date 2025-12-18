На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин пытался взорвать родню и получил 12 лет колонии

Жителя Краснодара получил 12 лет колонии за попытку взорвать родственников
true
true
true
close
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Краснодаре огласили приговор 50-летнему местному жителю, который пытался избавиться от родственников с помощью взрывного устройства. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Конфликт между членами семьи произошел из-за спора о праве собственности на недвижимость. В феврале 2024 года обвиняемый купил самодельное взрывное устройство и решил избавиться от оппонентов.

Он подложил его под днище автомобиля, которым пользовался его родственник с супругой. Потерпевший, заметив подозрительные действия через камеры видеонаблюдения, осмотрел машину, обнаружил взрывное устройство и вызвал полицию. Краснодарца задержали. В ходе расследования было установлено, что он также поджег ворота в доме родственников.

По факту покушения было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Ачинске мужчина изрезал жену и ее знакомого и получил 19 лет колонии.

