«Игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим»: глава РФС о рекорде Сафонова

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова после матча за Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго». Его слова приводит пресс-служба РФС.

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Межконтинентальном кубке ФИФА и выдающейся игрой в финальном матче турнира! Матвей впервые в истории турниров ФИФА отбил четыре пенальти подряд в послематчевой серии пенальти. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен быть лучшим на самом высоком уровне», — заявил Дюков.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее украинский комментатор весь матч коверкал фамилию Сафонова.