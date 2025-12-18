Сервис проверки сделок могут разработать в России после дела Долиной

RT: сервис проверки сделок может появиться в России на фоне дела Долиной

Предпринимательница из Тульской области Анна Овсянникова хочет разработать сервис проверки сделок с жильем на фоне дела российской певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает RT.

Она планирует назвать сайт «Бабушкина схема Долиной».

«Сейчас люди сходят с ума — у нас срывается множество сделок из-за всей этой шумихи. Рынок недвижки фактически встал, никто никому не доверяет. Я считаю, что надо помочь людям», — сказала Овсянникова.

PR-технолог Денис Амосов, в свою очередь, заявил, что использование имени Долиной оправданно, если будут предлагать бесплатный первичный аудит.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.