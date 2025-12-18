В России начали продажу первого отечественного семаглутида в таблетках

Российская биофармацевтическая компания «Промомед» начала продажи препарата «Семальтара» (МНН — семаглутид) в таблетированной форме для лечения сахарного диабета 2 типа. Об этом сообщает портал «Фармпром».

Отмечается, что это первый отечественный пероральный аналог датского препарата «Ребелсас», поставки которого в Россию прекратились в 2024 году.

В компании уточнили, что выпуск препарата в таблетированной форме направлен на решение проблемы психологического дискомфорта у пациентов, избегающих инъекций, а также на поддержку достигнутых результатов после завершения инъекционной терапии.

«Таблетированный семаглутид демонстрирует лучшие результаты по сравнению с другими пероральными противодиабетическими средствами в отношении достижения конечных точек терапии диабета благодаря комплексному воздействию на метаболические процессы и выраженному эффекту в снижении массы тела», — сообщили в пресс-службе.

Производство осуществляется на заводе «Биохимик» по технологии полного цикла, что гарантирует стабильность поставок и технологическую независимость от зарубежных поставщиков.

«Агонисты ГПП-1, к которым относится семаглутид, представляют уникальный класс препаратов, обеспечивающих не только контроль гликемии и снижение веса, но и обладающих доказанным кардио- и нефропротективным действием, а также улучшающих липидный профиль. То, что эти эффективные терапевтические решения разработаны и производятся в России, гарантирует пациентам постоянное обеспечение качественными препаратами», — отметила академик РАН, замдиректора НМИЦ эндокринологии им. академика И.И. Дедова Галина Мельниченко.

В компании уточнили, что препарат поступит в аптеки по всей России в ближайший месяц. Отпуск будет осуществляться по рецепту в трех дозировках: 3 мг, 7 мг и 14 мг.