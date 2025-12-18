Герасимов прокомментировал возможные ядерные испытания в США

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал армии Валерий Герасимов, озвучил официальную позицию Москвы относительно потенциального возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран Герасимов четко заявил, что если американская сторона решится на такие действия, Россия примет соразмерные контрмеры.

«В случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры», — сказал Герасимов.

7 декабря на оборонном форуме имени Рональда Рейгана глава Пентагона Пит Хегсет заявил о планах по модернизации ядерной триады в Соединенных Штатах при президентстве Дональда Трампа. Хегсет также отметил намерение Вашингтона проводить испытания ядерного оружия и систем его доставки, не уступая другим странам в этой сфере. Кроме того, он подчеркнул, что инвестиции в вооруженные силы, реализуемые при администрации Трампа, носят беспрецедентный характер.

