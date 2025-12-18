Пьяный мужчина загорелся от Вечного огня в Стерлитамаке

В Стерлитамаке мужчина заснул на мемориале и загорелся от Вечного огня

В Стерлитамаке пьяный мужчина получил ожоги, пытаясь согреться у Вечного огня. Об этом стало известно порталу UFA1.RU.

По данным издания, 58-летний местный житель уснул у мемориала, решив согреться у газовой горелки. В какой-то момент его одежда вспыхнула, это заметили прохожие и вызвали скорую.

В итоге мужчину, получившего термические ожоги грудной клетки и правого плеча, увезли в городскую больницу №1. В Минздраве Башкирии сообщили, что в настоящее время пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

До этого суд в Свердловской области оштрафовал за реабилитацию нацизма женщину, прикурившую от Вечного огня.

Ранее на Урале две девочки пожарили зефир на Вечном огне.