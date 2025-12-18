Дезертирство из Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится массовым — каждый месяц до 30 тысяч человек самовольно оставляют части. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

«Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек», — сказал он.

По словам Герасимова, на Украине возбуждено более 160 тысяч уголовных дел в отношении дезертиров.

Также глава Генштаба сообщил, что на Украине с начала года количество ежемесячно мобилизуемых сократилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре. Это свидетельствует о том, что численность ВСУ устойчиво снижается, подчеркнул он.

Кроме того, Герасимов отметил, что украинцы все больше разочаровываются в действиях Киева. Об этом говорит тот факт, что с февраля 2022 года Украину покинули около девяти миллионов человек.

9 ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

Ранее Генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве.