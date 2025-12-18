На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе ВС РФ раскрыли, сколько военных ежемесячно дезертируют из ВСУ

Герасимов: ежемесячно из ВСУ дезертируют до 30 тысяч военных
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Дезертирство из Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится массовым — каждый месяц до 30 тысяч человек самовольно оставляют части. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе зарубежных стран.

«Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тысяч человек», — сказал он.

По словам Герасимова, на Украине возбуждено более 160 тысяч уголовных дел в отношении дезертиров.

Также глава Генштаба сообщил, что на Украине с начала года количество ежемесячно мобилизуемых сократилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре. Это свидетельствует о том, что численность ВСУ устойчиво снижается, подчеркнул он.

Кроме того, Герасимов отметил, что украинцы все больше разочаровываются в действиях Киева. Об этом говорит тот факт, что с февраля 2022 года Украину покинули около девяти миллионов человек.

9 ноября корреспондент Die Welt Кристоф Ваннер заявил, что уровень дезертирства в рядах ВСУ вырос до рекордных показателей. Он отметил, что в октябре из армии сбежали 21 600 солдат, а с начала года — около 180 тысяч.

Ранее Генпрокуратура Украины убрала из открытого доступа данные о дезертирстве.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами