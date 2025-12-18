В Кремле рассказали, атаковывали ли хакеры ресурсы прямой линии с Путиным

Ресурсы прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным пока не подвергались хакерским атакам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались у него, были ли зафиксированы хакерские атаки на ресурсы предстоящей прямой линии.

«Нет, пока не было», — сказал представитель Кремля.

18 декабря Песков рассказал, что подготовка Путина к прямой линии вышла на заключительную стадию. По его словам, сегодня российский лидер целый день готовится к этому мероприятию.

Президент РФ проведет прямую линию, которая в этот раз будет совмещена с большой пресс-конференцией, 19 декабря. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск, оно состоится в Гостином дворе в Москве. Вопросы граждан, на которые российский лидер будет отвечать в ходе прямой линии, начали собирать 4 декабря. К текущему моменту от жителей страны поступило уже более 2 млн обращений. В текущем году, как и в 2024-м, расшифровкой вопросов и обращений будет заниматься GigaChat.

Ранее россиян предупредили, что видеосервисы станут одной из главных целей хакеров во время прямой линии с Путиным.