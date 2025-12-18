Под контроль Вооруженных сил РФ перешли 18 населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

«В Сумской области под контроль ВС РФ перешли 18 населенных пунктов, ранее использовавшихся ВСУ для подготовки атак на приграничные районы Курской области», — сказал он.

Глава генштаба добавил, что после освобождения Курской области от оккупации украинской армии, ВС России стали создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Герасимов также сообщил, что ВС России взяли под контроль город Волчанск в Харьковской области.

Генерал также подчеркнул, что усиление военного потенциала и активности НАТО вблизи российских границ является долгосрочным вызовом для интересов России на Западном стратегическом направлении.

На саммите НАТО, состоявшемся 24-25 июня в Гааге, страны-участницы взяли на себя необязательные обязательства к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Ранее Герасимов прокомментировал возможные ядерные испытания в США.