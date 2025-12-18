На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России возбудили уголовное дело против пенсионерки, продавшей квартиру по схеме Долиной

Осторожно, новости: в Туле пенсионерка продала жилье по схеме Долиной
true
true
true
close
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

В Туле в отношении пожилой женщины завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере после того, как она продала квартиру по «схеме Долиной». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Покупатель квартиры рассказал, что сделка с 69-летней пенсионеркой прошла осенью прошлого года. Мужчина купил у нее квартиру за 1,6 миллиона рублей.

Вскоре после этого риелтор покупателя стала от родственников продавца угрозы о расправе. Они объяснили, что якобы перепутали покупателя с мошенниками. В это же время женщина обратилась в полицию, заявив, что отдала злоумышленникам 600 тысяч рублей.

Однако сделку не аннулировали: сумма за квартиру лежала на аккредитиве в банке. Мужчина рассказал журналистам, что сторона продавца вывезла мебель и сдала ключи, а сама женщина выписалась из квартиры. Справки о своей вменяемости она также показала, следует из материала.

В январе этого года новый хозяин собирался делать ремонт, но примерно в это же время выяснилось, что пенсионерка подала на него в суд по обвинению мошенничестве. По решению суд первой инстанции договор купли-продажи был аннулирован. Женщина должна была вернуть покупателю деньги в полном размере.

Однако она, по словам жителя Тулы, лишь выплачивать по три тысячи с пенсии. Однако женщина отметила, что отдать 1,6 миллиона аферистам не успела.

Так, мужчина написал заявление на пенсионерку и ее племянницу.

«Лед тронулся, надеюсь, что сейчас страх у них появится. Потому что сейчас никто ничем не рискует: бабушка продаёт квартиру, подает на разворот. Если получается, у нее двойной профит. Если не получается, то деньги при ней, никакого страха. А если появится возможность загреметь за мошенничество, возможно, люди поспокойнее станут», — сказал житель Тулы.

Дело завели по ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами