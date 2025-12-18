В России возбудили уголовное дело против пенсионерки, продавшей квартиру по схеме Долиной

В Туле в отношении пожилой женщины завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере после того, как она продала квартиру по «схеме Долиной». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Покупатель квартиры рассказал, что сделка с 69-летней пенсионеркой прошла осенью прошлого года. Мужчина купил у нее квартиру за 1,6 миллиона рублей.

Вскоре после этого риелтор покупателя стала от родственников продавца угрозы о расправе. Они объяснили, что якобы перепутали покупателя с мошенниками. В это же время женщина обратилась в полицию, заявив, что отдала злоумышленникам 600 тысяч рублей.

Однако сделку не аннулировали: сумма за квартиру лежала на аккредитиве в банке. Мужчина рассказал журналистам, что сторона продавца вывезла мебель и сдала ключи, а сама женщина выписалась из квартиры. Справки о своей вменяемости она также показала, следует из материала.

В январе этого года новый хозяин собирался делать ремонт, но примерно в это же время выяснилось, что пенсионерка подала на него в суд по обвинению мошенничестве. По решению суд первой инстанции договор купли-продажи был аннулирован. Женщина должна была вернуть покупателю деньги в полном размере.

Однако она, по словам жителя Тулы, лишь выплачивать по три тысячи с пенсии. Однако женщина отметила, что отдать 1,6 миллиона аферистам не успела.

Так, мужчина написал заявление на пенсионерку и ее племянницу.

«Лед тронулся, надеюсь, что сейчас страх у них появится. Потому что сейчас никто ничем не рискует: бабушка продаёт квартиру, подает на разворот. Если получается, у нее двойной профит. Если не получается, то деньги при ней, никакого страха. А если появится возможность загреметь за мошенничество, возможно, люди поспокойнее станут», — сказал житель Тулы.

Дело завели по ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.