Герасимов назвал число солдат ВСУ, прошедших подготовку в Европе

На европейских полигонах прошли подготовку более 224 тысяч украинских военных. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

В конце ноября пленный украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что британские инструкторы, проводившие обучение бойцов ВСУ на полигоне в Ровненской области, называли их сбродом. По его словам, британские инструкторы обучали украинцев тактике, медицине, стрельбе и обращению с гранатами, и при этом они использовали в их адрес пренебрежительные выражения.

В апреле газета The Daily Telegraph писала, что Украина превратилась в учебный полигон и военную лабораторию для подготовки НАТО к конфликту с РФ. По данным авторов статьи, на Украине тестируют будущие технологии ведения боевых действий, например, «армию роботов». В частности, речь идет об украинском роботе «Змей», который позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) заменить личный состав машинами. Ожидается, что в ближайшее время на стороне ВСУ на поле боя будут воевать до 15 тысяч роботов, что позволит решить проблему острой нехватки солдат на передовой, отмечается в материале.

Ранее бывший боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины.