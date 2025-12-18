На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Герасимов назвал число солдат ВСУ, прошедших подготовку в Европе

Герасимов: более 224 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку на полигонах Европы
На европейских полигонах прошли подготовку более 224 тысяч украинских военных. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран.

В конце ноября пленный украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что британские инструкторы, проводившие обучение бойцов ВСУ на полигоне в Ровненской области, называли их сбродом. По его словам, британские инструкторы обучали украинцев тактике, медицине, стрельбе и обращению с гранатами, и при этом они использовали в их адрес пренебрежительные выражения.

В апреле газета The Daily Telegraph писала, что Украина превратилась в учебный полигон и военную лабораторию для подготовки НАТО к конфликту с РФ. По данным авторов статьи, на Украине тестируют будущие технологии ведения боевых действий, например, «армию роботов». В частности, речь идет об украинском роботе «Змей», который позволяет Вооруженным силам Украины (ВСУ) заменить личный состав машинами. Ожидается, что в ближайшее время на стороне ВСУ на поле боя будут воевать до 15 тысяч роботов, что позволит решить проблему острой нехватки солдат на передовой, отмечается в материале.

Ранее бывший боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины.

