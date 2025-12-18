Двое мужчин проехались на машине с игрушечным рулем в Омске и получили штраф

В Омске оштрафовали мужчин, прокатившихся на машине с игрушечным рулем

В Омске двое мужчин проехались на машине с игрушечным рулем и получили штраф. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В объектив камеры попал автомобиль, который двигался по улице Шаронова. Правоохранители обратили внимание, что помимо водителя в салоне находился пассажир, который держал в руках игрушечный руль. Однако главным нарушением, повлекшим штраф, стало то, что оба мужчины не были пристегнуты.

Хозяину машины отправили уведомление о наложении двух административных штрафов по статье 12.6 КоАП РФ — нарушение правил применения ремней безопасности. Отмечается, что подобные развлечения за рулем могут расцениваться как небезопасные и противоречащие ПДД.

