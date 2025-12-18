Российский футболист Хайкин стал лидером общего этапа Лиги чемпионов

Хайкин стал лидером этапа Лиги чемпионов по количеству отбитых ударов и сейвов

Российский вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин стал абсолютным лидером турнира общего этапа Лиги чемпионов по количеству отбитых ударов и сейвов. Об этом сообщает РУСТАТ.

За шесть сыгранных матчей Хайкин отразил 37 ударов по своим воротам, что является лучшим результатом среди всех участников. 21 из этих отраженных ударов квалифицируется как сейв — также рекордный показатель для турнира.

В октябре 2025 года Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) гражданство Великобритании. Ранее футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии. Тренер норвежской сборной Столе Сольбаккен не исключал рассмотрение кандидатуры вратаря.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Буде-Глимт» по итогам шести туров занимает 32-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов.

