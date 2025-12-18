На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО

Зеленский: Украине не хватает ракет для некоторых систем ПВО
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка ракет для некоторых систем ПВО. Об этом во время брифинга заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция доступна на YouTube-канале его офиса.

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает», — сказал он.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставила украинским войскам два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс Iris-T.

В начале декабря Зеленский предложил России заключить энергетическое перемирие и ввести мораторий на удары по энергообъектам. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием.

Ранее в России связали запрос Зеленского на энергетическое перемирие с грядущим блэкаутом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами