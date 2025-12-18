Зеленский рассказал о нехватке ракет для систем ПВО

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается нехватка ракет для некоторых систем ПВО. Об этом во время брифинга заявил президент республики Владимир Зеленский, трансляция доступна на YouTube-канале его офиса.

«Мы сегодня говорим и о противовоздушной обороне, о некоторых ракетах. Не хочу называть вслух, которых не хватает, но есть некоторые системы на которых нет некоторых видов ракет. Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день что-то прилетает», — сказал он.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставила украинским войскам два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс Iris-T.

В начале декабря Зеленский предложил России заключить энергетическое перемирие и ввести мораторий на удары по энергообъектам. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва работает над заключением мира, а не над перемирием.

Ранее в России связали запрос Зеленского на энергетическое перемирие с грядущим блэкаутом.