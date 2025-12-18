На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле сообщили о подготовке контактов с США по Украине

Песков: Россия готовит контакты с США по украинскому урегулированию
Алексей Никольский/РИА Новости

Россия готовит контакты с США, чтобы понять, как изменились согласованные тезисы по украинскому урегулированию после переговоров американских представителей с Киевом и Европой. Об этом заявил радио «Маяк» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что в последнее время американские переговорщики во главе со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом провели контакты в европейских столицах с европейцами и с украинцами, в том числе в них принимал участие и украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам Пескова, они работали над сводом основных тезисов, согласованных во время российско-американского саммита на Аляске, и по итогам многочасовых переговоров президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа.

«Посмотрим, что произошло с этим сводом тезисов, посмотрим, как повлияли Зеленский и украинцы. Мы для того, чтобы понять, насколько он изменился, как раз сейчас готовим соответствующие контакты с американцами», — подчеркнул пресс-секретарь.

До этого Владимир Зеленский назвал текущие переговоры по урегулированию украинского кризиса «самыми интенсивными и целенаправленными» с начала конфликта. По его словам, в данном случае речь идет «не о паузе или временном неопределенном решении». И сейчас Украина «тесно сотрудничает с партнерами», чтобы положить конец военным действиям.

При этом президент Украины подчеркнул, что Киеву все еще нужна «та же самая сильная политическая поддержка», которую он получает с начала конфликта.

Ранее политолог назвал «отложенной проблемой» мирный план США по Украине.

Переговоры о мире на Украине
