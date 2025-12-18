На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рютте рассказал, кто не согласится на вступление Украины в НАТО

Рютте: на вступление Украины в НАТО не согласятся США, Венгрия и Словакия
Virginia Mayo/AP

На вступление Украины в НАТО не согласятся США, Венгрия и Словакия. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия», — сказал он.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у его страны в настоящее время нет шансов на вступление в НАТО. Он отметил, что ключевые члены альянса, включая США, не готовы видеть Украину в составе блока, а Россия всегда выступала категорически против такого развития событий.

14 декабря Зеленский заявил о готовности отказаться от идеи вступления Украины в НАТО, но при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии безопасности со стороны ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

Ранее в Кремле оценили заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от членства в НАТО.

