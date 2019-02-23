Украина и «Евровидение»: отомстят ли русским девчонкам за Крым? LIVE

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Судить участников отбора станут победительница «Евровидения-2016» Джамала, певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) и музыкант Евгений Филатов.
Во время представления участников было заметно, что при объявлении дуэта «Анна-Мария» аплодисменты в зале были тише.
Всего в финале принимают участие шесть исполнителей. Это группы Yuko, Brunettes Shoot Blondes, Freedom Jazz и Kazka, скандальный дуэт «Анна-Мария» и певица Maruv.
Трансляция началась!
Отразятся ли на итоговом результате дуэта «Анна-Мария» их откровенные слова, мы узнаем в ближайшее время.
Ранее под прицел общественности на Украине попала группа Yuko и ее солистка Юлия Юрина, которая сразу после полуфинального выступления заявила, что является гражданкой России, хотя последние годы проживает на Украине. Также стало известно, что группа Maruv постоянно гастролирует на территории России. Несмотря на это, оба коллектива пробились в финал отбора.
Такие откровенные ответы девушек вызвали массу недовольства среди украинских зрителей. Так, в прямом эфире в студию позвонил разгневанный телезритель и нецензурно обругал исполнительниц, назвав их «русскими [гулящими женщинами]».
Буквально за день до финала грянул громкий скандал. Участницы дуэта «Анна-Мария» сестры Опанасюк в интервью одному из местных телеканалов заявили, что Украина потеряла Крым, предложив «умным людям самим сделать выводы».
В этом году украинский отбор на «Евровидение» привлек очень много внимания не только в стране, но и в России. Связано это с многочисленными скандалами, которые его сопровождают еще с полуфинальных прослушиваний.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на Украине пройдет финальный этап отбора на конкурс песни «Евровидение-2019». «Газета.Ru» проведет для вас онлайн-трансляцию мероприятия. Начало состязаний запланировано на 20:00 по московскому времени.