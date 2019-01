Сезон в стиле «ретро»: кто победил на «Голосе»

Седьмой сезон популярного музыкального проекта «Голос» вышедший с подзаголовком «Перезагрузка», подошел к концу. Впервые в истории шоу финал состоялся 1 января уже нового года. На предыдущей стадии зрители и наставники выбрали главного претендента на победу от каждой команды. Ими стали Рушана Валиева из команды Сергея Шнурова, подопечный Ани Лорак Амирхан Умаев, Шаэн Оганесян от Басты и представитель команды Константина Меладзе Петр Захаров.

Последний раунд торжественно начался с исполнениями квартетом финалистов знаменитого хита Мэрайи Кэри «All I Want For Christmas Is You», переведенного на русский язык.

После громких аплодисментов ведущий Дмитрий Нагиев начал решающий этап сезона с минуты молчания памяти погибшим в результате страшной трагедии в Магнитогорске, где из-за утечки газа взорвался подъезд жилого дома. На момент начала финала число погибших выросло до девяти.

На этот раз линии голосования были открыты с самого начала выпуска, поэтому времени, чтобы повлиять на итог седьмого сезона было предостаточно. Согласно формату финала, конкурсанты начали борьбу с исполнения номеров дуэтом со своими наставниками.

Первыми на сцену вышли Шаэн Оганесян и Баста с песней «Stay», написанной самим рэпером в нетрадиционном для себя жанре акустической баллады на английском языке. Откровенно говоря, получилось это не лучшим образом, так как периодически оба исполнителя звучали тише музыкантов, пытаясь добавить эмоции, забыв о вокале.

Следующими на сцену вышли Амирхан Умаев и Ани Лорак, которые исполнили композицию верни мою любовь одного из наставников проекта Константина Меладзе. Начавший первым Умаев звучал практически точь-в-точь как младший брат Константина — Валерий. Это было нисколько не удивительно, так как львиную долю песен для Валерия написал и спродюсировал Константин. Также очень гармонично звучала Ани Лорак, которая также работает с Меладзе-старшим.

Третий порядковый номер достался Рушане Валиевой и Сергею Шнурову, которые представили один из хитов группировки «Ленинград» — «Мой голос». Шнур уже приучил в этом сезоне зрителей к своему нестандартному подходу, и не подвел в финале. Исполнение наставника с подопечной было не только музыкальном, но и театральным номером, а голос Валиевой идеально вписался в, казалось бы, нехарактерную для нее песню «Ленинград».

Четвертая пара в лице Петра Захарова и Константина Меладзе исполнила написанную наставником для фильма «Ирония судьбы. Продолжение» песню «Опять метель». В картине ее исполнили Алла Пугачева и Кристина Орбакайте. Захаров по традиции дал во время исполнения Магомаева, что естественно вызвало громкие аплодисменты в зале.

Во второй части финала конкурсантам уже пришлось справляться в одиночку.

Порядок выступлений сохранился прежним, и раунд открыл Шаэн Оганесян с песней Давида Тухманова «Чистые пруды», которую исполнял Игорь Тальков. По сравнению с Тальковым версия Оганесяна, конечно, звучала не лучшим образом, так как Тальков, исполняя балладу, все равно привносил в нее свою мужественность. Оганесян же звучал слишком нежно.

Ани Лорак выбрала для своего подопечного Умаева хит 60-х итальянского исполнителя Джимми Фонтана «Il Mondo», которую аранжировал для него сам Эннио Морриконе. Не сказать, что Умаев чем-то удивил, зато прозвучал уверенно и стабильно.

Рушана Валиева вышла с версией знаменитой песни «Город золотой», которую исполняла группа «Аквариум». Исполнение Гребенщикова знает каждый отечественный любитель кино, так как песня звучала в культовом фильме Сергея Соловьева «Асса». Сама Рушана звучала чисто и нежно, добавив нотки хрупкости в знаменитую композицию.

Петр Захаров завершил второй этап финала песней «Русское поле», которую все знают в исполнении Иосифа Кобзона. Надо отдать должное Меладзе, который в течение всего проекта выбирал для своего подопечного идеально подходящий ему репертуар. И здесь Захаров ожидаемо подключил технику Иосифа Давыдовича, чем завоевал сердца зрителей в зале.

По завершении раунда Нагиева назвал коллектив финалистов «молодым и современным», что по репертуару не скажешь.

Наступило время отсева. После двух туров в проекте остались только трое. И ими стали Петр Захаров, Амирхан Умаев и Рушана Валиева. Шаэн Оганесян завоевал четвертое место в седьмом сезоне и получил «деревянную медаль». На прощание Оганесян исполнил песню «Let It Snow», которую в разное время исполняли такие мастодонты американской эстрады, как Фрэнк Синатра и Дин Мартин.

Третий — и самый важный — этап финала открыл Умаев с песней «Мама» Олега Газманова. Надо сказать, что для Амирхана итальянские песни подходят лучше, чем композиции российской эстрады, так как он в этом случае вынужден переставать использовать бельканто и звучит менее уверенно.

Следующей на сцену вышла Рушана Валиева с песней Бритни Спирс «Toxic» в джазовой обработке, что стало большим сюрпризом для зрителей. Как бы не завершился для конкурсантки финал, Рушана прочно засядет в памяти.

Петр Захаров продолжил исполнять ретро-хиты разных стран, и на этот раз вышел с исполнением знаменитой песни «Je Suis Malade» французского автора Сержа Лама. Самым же популярной версией композиции стало ее исполнение великой французской певицей Далидой. Захаров спел русскоязычную версию знаменитой песни.

С последним аккордом Нагиев закрыл линии голосования, после чего главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта вложил в конверт имя участника, который должен выбыть на этой стадии. И ей стала Рушана Валиева, которую зрители проводили скандированием: «Молодец!»

После ухода Валиевой ведущий в последний раз открыл линии для голосования. Перед гранд-финалом объявлением победителя слово взяли наставники сезона. Константин Меладзе прежде всего отметил своих коллег, которые «подарили ему много открытий». Шнур отметил, что ему было интересно и он «почувствовал себя прекрасно» в новом для себя амплуа. А всех сотрудников Первого канала он назвал, «как ни странно, абсолютно вменяемыми людьми». Ани Лорак подчеркнула, что самый «совершенный инструмент — это «Голос». Баста же продолжил свою традицию, подарив коллегам новогодние подарки.

Перед решающими мгновениями сезона Нагиев объявил лучшего наставника сезона, определившегося голосованием телезрителей. Им стал с результатом 34% Сергей Шнуров.

Наконец, наступило время узнать, кто же стал победителем седьмого сезона. С небольшим преимуществом, набрав 54,1% голосов стал Петр Захаров. Победу с ним разделил его наставник Константин Меладзе.

По завершении финала, на память пришла известная строчка из песни одного из самых ярких, и уж точно самого непредсказуемого, наставника «Голоса» за все время его существования — Сергея Шнурова.