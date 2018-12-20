«Это очень тяжело»: Волчек рассказала про обман Хаматовой

Худрук театра «Современник» Галина Волчек рассказала об обмане актрисы Чулпан Хаматовой, исполнявшей одну из главных ролей в спектакле «Двое на качелях» наряду с актером Кириллом Сафоновым. Народная артистка СССР поведала, что с Хаматовой «случилась неприятность»: Чулпан попросила «паузу по медицинским соображениям из-за нервного истощения» на полгода. Несмотря на то, что это был успешно идущий спектакль, актрису согласились подождать.

«Она говорит: «Я вам клянусь, что я в это время не буду сниматься, не буду играть ни в каком театре, не буду репетировать, я только оставляю за собой право на концертную деятельность, потому что иначе я просто не проживу с детьми…» Я сказала, что понимаю, конечно, и пошла на это», — сообщила режиссер.

Согласно Волчек, ей уже приходилось сталкиваться с паузами актеров во время текущих постановок: в свое время она ждала выздоровления Олега Табакова.

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«Он лежал с инфарктом, и я готовый спектакль «Обыкновенная история» отказывалась выпускать без Табакова со вторым исполнителем, хотя тот был готов — и это был прекрасный артист Андрей Мягков. Но я сказала тогда: «Я буду ждать», — вспомнила Волчек.

Табакова она дождалась, но договоренность с Хаматовой не продержалась и месяца: режиссер узнала, что Чулпан репетирует в театрах Москвы и Риги.

«Это меня не просто обидело или ранило. Я поняла, что надо распрощаться с этим спектаклем, и все. Потом я подумала: «Нет, не имею права, раз зритель так поверил и так пошел… И Кирилл… Ну как вообще… Нет, это невозможно». Но кто будет играть? Я понимала, что заменить Чулпан Хаматову не просто трудно, что это очень тяжело»,

— посетовала Волчек в интервью «Коммерсанту»

Изменения в актерском составе постановки в итоге действительно произошли: спустя какое-то время Хаматову сменила Кристина Орбакайте. Спектакль от этого, что примечательно, только выиграл — в зале снова появились аншлаги.

По словам Волчек, она сама не понимает, как ей пришло решение пригласить Орбакайте. В то же время на режиссера повлияла самая ранняя роль Кристины в кино: когда певица была ребенком, она блестяще сыграла Лену Бессольцеву в фильме «Чучело».

«Я в свое время посмотрела фильм «Чучело» и совершенно влюбилась и в этот фильм, и в эту девочку… Вот это существо сумело в меня так войти, что я тогда посмотрела этот фильм даже не знаю какое количество раз. С этим я и прожила очень много лет, потом я очень хорошо узнала Аллу Борисовну [Пугачеву], потом Кристину как дочку Аллы Борисовны… И меня «Чучело» преследовало просто!» — рассказала Волчек.

Несмотря на большие риски, Орбакайте утвердили на роль в «Двое на качелях», о чем впоследствии не пожалели: актриса зарекомендовала себя как «труженица» и «скромная девочка», которая, к тому же, с огромной отдачей выкладывалась на репетициях, несмотря на плотный график.

«Она же сама от себя не зависит, это шоу-бизнес, это же планы, гастроли и так далее, так что это была мучительная для нее история, отчасти и для нас очень трудная… И Алла Борисовна, будучи мне близким человеком, меня не спросила ни разу ни о чем, а я ей никогда ничего не говорила. И наступил момент, когда я пришла на прогон, посмотрела и вдруг…. Это было… В своем театре это было впервые… Я разрыдалась», — призналась Галина Борисовна.

19 декабря актриса и режиссер Галина Волчек отметила юбилей — ей исполнилось 85 лет. По такому случая президент России Владимир Путин приехал в театр «Современник» и лично поздравил народную артистку страны, подарив ей букет, картину с изображением «Современника» и книгу «История русского театра».

Путин также направил Волчек поздравительную телеграмму, текст которой опубликовали и на портале Кремля.

«Вас по праву считают безгранично талантливым, увлеченным человеком — подлинным творцом и созидателем. Вера в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям — в полной мере воплотились в вашем вдохновенном творчестве, в служении российской культуре, людям, стране», — отметил глава государства.

В своем поздравлении президент подчеркнул, что замечательным подарком для Волчек стало открытие исторической сцены «Современника» на Чистых прудах.