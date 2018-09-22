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Плейлист недели: Иван Дорн, Литтл Симз, Лил Пип и XXXtentacion

Иван Дорн выпустил новый клип «Опомнись»

Кадр из клипа Ивана Дорна «Опомнись» (2018) youtube.com
Кадр из клипа Ивана Дорна «Опомнись» (2018)
Иван Дорн ходит по воде, Литтл Симз выпускает лучший хип-хоп-трек года, фанаты прощаются с Лил Пипом и XXXtentacion, а Авриль Лавинь начинает петь всерьез — «Газета.Ru» выбрала лучшие песни и клипы уходящей недели.

Литтл Симз — «Offence»

Британская хип-хоп-исполнительница Литтл Симз (ура! она не стала сокращать слово «little» до ужасно пошлого «lil») записала сингл «Offence» с зубодробительным битом и жирнейшей бас-гитарой. А духовые и струнные производят ошеломляющий эффект. В общем, получилась едва ли не лучшая рэп-песня года. Куда там Эминему с Дрейком? Им теперь есть, у кого поучиться.

Лил Пип и XXXtentacion — «Falling Down»

Посмертный трек рэперов Лил Пипа и XXXtentacion «Falling Down» мало похож на то, что оба музыканта делали при жизни. Они не записывали его дуэтом при жизни. В записи использованы фрагменты голосов погибших хип-хоп-исполнителей, а аранжировку создали рэпер Айлавмаконнен и продюсер Майкл Лен Уильямс. На выходе получилось трогательное прощание с артистами.

Иван Дорн — «Опомнись»

Лучший музыкант постсоветского пространства Иван Дорн выпустил новый клип на песню «Опомнись». Здесь все без изменений — хаус мирового уровня, идеальная аранжировка и присущий Дорну мелодизм. В клипе Иван ходит по воде, дружит с синхронистками и ныряет в пустой бассейн с десятиметровой вышки. Смотреть обязательно.

Бой Джордж и Culture Club — «Life»

Ветеран нью-вейва Бой Джордж готовится со своей группой Culture Club выпустить альбом «Life». Одноименный трек с пластинки коллектив недавно выложил в свободный доступ. Бой Джордж спел отличный соул с только ему присущей утонченностью, и после выпуска сингла услышать новый альбом захотелось еще больше.

Avenged Sevenfold — «Mad Hatter»

Флагманы современного хэви-метала Avenged Sevefold записали трек к предстоящей видеоигре «Call of Duty: Black Ops 4». М. Шэдоус, похоже, подлечил голос, а Синистер Гейтс вернулся к своей боевой форме и выдает очень проникновенное и техничное соло. A7X звучат современно и актуально. На концертах песня скорее всего станет одним из любимых номеров фанатов.

Mumford & Sons — «Guiding Light»

Популярная во всем мире поп-кантри-группа Mumford & Sons выпустила сингл с предстоящего альбома «Delta». Ничего удивительного, что парни уже почти десяток лет гремят во всех чартах планеты. Их музыка не напрягает, обладает мягким звучанием и главное —приятным для уху мелодизмом. Стадионные хиты всегда будут в почете.

Кеша — «Here Comes the Change»

Поп-певица Кеша написала песню к социальной драме «По половому признаку», которая выйдет на экраны в конце года. Кеша спела проникновенную балладу, продемонстрировала свои недюжинные голосовые данные и вообще — предстала перед публикой более серьезной артисткой.

Аврил Лавин — «Head Above Water»

От кого широкая общественность точно давно ничего приличного не слышала, так это от канадки Аврил Лавин. Певица готовится к выпуску первого за пять лет студийного альбома и поделилась первым синглом «Head Above Water», который уже был тепло воспринят публикой и критиками. Аврил заметно изменила тон и перестала заигрывать с подростковым поп-панком. В конечном итоге ей самой уже перевалило за 30 — пора. В треке чувствуется влияние любимицы всея Канады — Аланис Мориссетт, но Лавин этого и не скрывает.

Charly Bliss — «Heaven»

Молодая нью-йоркская группа Charly Bliss выпустила новый сингл «Heaven». Девушки избавились от подросткового налета своего дебютного альбома и теперь играют не пауэр-поп, а скорее что-то более гранжевое. Получился своеобразный Сиэтл для молодых.

Слэш и Майлз Кеннеди— «My Antidote»

Гитарная легенда Слэш, воссоединившись с Guns N' Roses не забросил сольное творчество и выпустил новый альбом «Living the Dream» вместе с вокалистом Alter Bridge Майлзом Кеннеди. Слэш продолжает гнуть свою линию. Это конечно не так интересно, как Velvet Revolver, которая изрядно пошумела в середине нулевых и выдала ряд мощных хитов. Но поклонники знаменитой шляпы, сигареты и соляков в стиле «мужик на горе» безусловно оценят старый добрый хард-рок.