Плейлист недели: Иван Дорн, Литтл Симз, Лил Пип и XXXtentacion

Литтл Симз — «Offence»

Британская хип-хоп-исполнительница Литтл Симз (ура! она не стала сокращать слово «little» до ужасно пошлого «lil») записала сингл «Offence» с зубодробительным битом и жирнейшей бас-гитарой. А духовые и струнные производят ошеломляющий эффект. В общем, получилась едва ли не лучшая рэп-песня года. Куда там Эминему с Дрейком? Им теперь есть, у кого поучиться.

Лил Пип и XXXtentacion — «Falling Down»

Посмертный трек рэперов Лил Пипа и XXXtentacion «Falling Down» мало похож на то, что оба музыканта делали при жизни. Они не записывали его дуэтом при жизни. В записи использованы фрагменты голосов погибших хип-хоп-исполнителей, а аранжировку создали рэпер Айлавмаконнен и продюсер Майкл Лен Уильямс. На выходе получилось трогательное прощание с артистами.

Лучший музыкант постсоветского пространства Иван Дорн выпустил новый клип на песню «Опомнись». Здесь все без изменений — хаус мирового уровня, идеальная аранжировка и присущий Дорну мелодизм. В клипе Иван ходит по воде, дружит с синхронистками и ныряет в пустой бассейн с десятиметровой вышки. Смотреть обязательно.

Бой Джордж и Culture Club — «Life»

Ветеран нью-вейва Бой Джордж готовится со своей группой Culture Club выпустить альбом «Life». Одноименный трек с пластинки коллектив недавно выложил в свободный доступ. Бой Джордж спел отличный соул с только ему присущей утонченностью, и после выпуска сингла услышать новый альбом захотелось еще больше.

Avenged Sevenfold — «Mad Hatter»

Флагманы современного хэви-метала Avenged Sevefold записали трек к предстоящей видеоигре «Call of Duty: Black Ops 4». М. Шэдоус, похоже, подлечил голос, а Синистер Гейтс вернулся к своей боевой форме и выдает очень проникновенное и техничное соло. A7X звучат современно и актуально. На концертах песня скорее всего станет одним из любимых номеров фанатов.

Mumford & Sons — «Guiding Light»

Популярная во всем мире поп-кантри-группа Mumford & Sons выпустила сингл с предстоящего альбома «Delta». Ничего удивительного, что парни уже почти десяток лет гремят во всех чартах планеты. Их музыка не напрягает, обладает мягким звучанием и главное —приятным для уху мелодизмом. Стадионные хиты всегда будут в почете.

Кеша — «Here Comes the Change»

Поп-певица Кеша написала песню к социальной драме «По половому признаку», которая выйдет на экраны в конце года. Кеша спела проникновенную балладу, продемонстрировала свои недюжинные голосовые данные и вообще — предстала перед публикой более серьезной артисткой.

Аврил Лавин — «Head Above Water»

От кого широкая общественность точно давно ничего приличного не слышала, так это от канадки Аврил Лавин. Певица готовится к выпуску первого за пять лет студийного альбома и поделилась первым синглом «Head Above Water», который уже был тепло воспринят публикой и критиками. Аврил заметно изменила тон и перестала заигрывать с подростковым поп-панком. В конечном итоге ей самой уже перевалило за 30 — пора. В треке чувствуется влияние любимицы всея Канады — Аланис Мориссетт, но Лавин этого и не скрывает.

Charly Bliss — «Heaven»

Молодая нью-йоркская группа Charly Bliss выпустила новый сингл «Heaven». Девушки избавились от подросткового налета своего дебютного альбома и теперь играют не пауэр-поп, а скорее что-то более гранжевое. Получился своеобразный Сиэтл для молодых.

Слэш и Майлз Кеннеди— «My Antidote»

Гитарная легенда Слэш, воссоединившись с Guns N' Roses не забросил сольное творчество и выпустил новый альбом «Living the Dream» вместе с вокалистом Alter Bridge Майлзом Кеннеди. Слэш продолжает гнуть свою линию. Это конечно не так интересно, как Velvet Revolver, которая изрядно пошумела в середине нулевых и выдала ряд мощных хитов. Но поклонники знаменитой шляпы, сигареты и соляков в стиле «мужик на горе» безусловно оценят старый добрый хард-рок.