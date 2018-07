У Элвиса Костелло нашли рак

Британский певец Элвис Костелло перенес операцию по удалению злокачественной опухоли, которую ранее обнаружили врачи. В связи с этим 63-летний исполнитель отменил свои предстоящие концерты.

Шесть недель назад врач позвонил Костелло и рассказал о неутешительном диагнозе. К счастью, опухоль удалили всего за одну операцию, и сейчас певец проходит реабилитацию.

«Шесть недель назад врач позвонил мне и сказал: тебе стоит поиграть в лотерею. Он никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции», — цитирует обращение Костелло Reuters.

Какое-то время после операции Костелло выступал, несмотря на слабость организма. Однако из-за сильного недомогания принял решение досрочно завершить концертный тур по Европе. «Приходится признать, что восстановление будет дольше, чем мне бы хотелось», — заявил Костелло и пообещал вернуться на сцену, как только ему станет лучше.

Костелло, настоящее имя которого — Деклан Патрик Макманус, оказал большое влияние на становление и развитие современной поп-музыки. Певец родился и провел детство в пригороде Лондона. Любовь к музыке ему привил отец Росс Макманус. Вместе с ним Костелло снялся в рекламном ролике, что стало его дебютом на телевидении.

Первую группу музыкант создал в 1971 году, когда переехал вместе с матерью в Биркенхед. Это был фолк-дуэт Rusty. Позже певец вернулся в Лондон, основал группу Flip City и взял свой первый псевдоним — Ди Пи Костелло, который впоследствии изменил на Элвис Костелло.

Его первый сингл «Less Than Zero» увидел свет 25 марта 1977 года, а два месяца спустя вышел и дебютный альбом «My Aim is True». Пластинка вышла на Stiff Records и заняла всего 14-ю строчку в чарте Британии. Однако альбом был тепло принят критиками за оригинальные тексты и аранжировку. Во многих композициях пластинки можно услышать элементы кантри и фолк-рока из-за участия ансамбля корневого рока Clove.

В этом же году Костелло основал постоянную группу The Attractions. Записанный ее участником Стивом Нивом сингл «Watching the Detectives» стал сенсацией в Британии, что принесло коллективу славу.

В декабре The Attractions приняли участие в программе «Субботним вечером в прямом эфире», после окончания которой записали второй альбом «This Year's Model», вышедший в 1978 году. Две композиции с пластинки — «(I Don't Want to Go to) Chelsea» и «Pump It Up» — стали безоговорочными хитами.

Благодаря этому прорыву, музыкантами заинтересовались в США. Во время гастролей по стране был записан бутлег «Live at the El Mocambo», а Костелло начал встречаться с моделью Биби Бьюэлл. Роман продолжался до 1984 года, а все баллады были записаны именно в этот период.

Пик карьеры Костелло ознаменовал альбом «Armed Forces», вышедший в 1979 году, который принес ему коммерческий успех. Пластинка заняла вторую строчку в Британии, как и сингл «Oliver's Army». Сам же певец в это время решил испытать свои силы в качестве продюсера, приняв участие в разработке дебютной пластинки ска-группы The Specials.

Переломным моментом в карьере певца стал диск «Get Happy!!», записанный с мотивами соула. Сложная работа над альбомом во время гастролей и переход в другой, более консервативный жанр сказались на аудитории группы, большая часть которой отвернулась от музыкантов. На обложке сборника кантри-каверов «Almost Blue» Костелло предусмотрительно поместил надпись: «Внимание! Этот альбом содержит кантри-энд-вестерн и может оскорбить чувства наиболее узколобых слушателей».

Четвертый альбом «Imperial Bedroom», продюсером которого стал Джефф Эмерик, работавший ранее с The Beatles, получился более мрачным в сравнении с предыдущими пластинками. Благодаря Эмерику, Костелло освоил новый жанр — барокко-поп. Эта пластинка признана рок-критиками лучшей в карьере певца, хоть и коммерчески проект не вызвал ажиотажа.

Позже было выпущено еще несколько альбомов, а в 1984 году Костелло принял решение распустить группу в связи с ухудшимися отношений внутри коллектива и покинуть сцену. Напоследок коллектив выпустил альбом «Goodbye Cruel World», который, по признанию самого Костелло, был худшим в их истории.

Костелло после пересмотра условий контракта с Warner Bros. Records решил сотрудничать с Полом Маккартни. Сингл «Veronica» из альбома «Spike» поднялся на 19-ю позицию в США.

Для альбома «Brutal Youth» певец решил вновь созвать The Attractions. С ними певец провел мировое турне в 1994-м. В 2003 году Костелло был включен в Зал славы рок-н-ролла.