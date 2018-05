«Лучшая поездка»: россиянки закидали Джонни Деппа лифчиками

Американского актера и музыканта Джонни Деппа на концерте в Москве забросали бюстгальтерами. Произошло это накануне, 28 мая, в ходе выступления в «Олимпийском» рок-группы Hollywood Vampires, участником которой и является исполнитель роли Джека Воробья в культовой серии фильмов «Пираты Карибского моря».

На видео с концерта видно, что подобное проявление симпатии со стороны фанаток ничуть не смутило 54-летнего Деппа — он, напротив, крайне беззаботно привязывал предметы нижнего белья к гитаре или микрофонной стойке по мере их поступления на сцену.

Любопытно, что ранее актер, общаясь со столичными журналистами, сделал комплимент русским девушкам, чем, возможно, окончательно растопил сердца некоторых поклонниц.

«Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — заявил Депп. По его же словам, эта поездка в Москву получилась самой насыщенной из всех с точки зрения посещения достопримечательностей.

«Два-три раза я уже был в Москве, но не хватало времени ни на что, — только принять душ и бежать представлять фильм, — объяснил Депп. — В этот раз у меня больше времени. 26 мая я был в мемориальной квартире одного из моих любимых поэтов Владимира Маяковского — у него были страсть, драйв, много силы».

Кроме того, он сообщил, что «уже был и в Мавзолее».

Также американец рассказал о желании побывать в магазине русских национальных музыкальных инструментов.

«Хотел еще до концерта успеть сходить в магазин русских инструментов, посмотреть, потрогать их, но не факт, что хватит времени», — признался актер.

Группа Hollywood Vampires возникла относительно недавно, лишь в 2015-м, причем у ее истоков стоял и сам обладатель «Золотого глобуса».

В состав «голливудских вампиров» также входят легендарный шок-рокер Элис Купер и основатель культовой группы Aerosmith Джо Перри. Дебютный (и пока что единственный альбом) Hollywood Vampires выпустили в 2015 году. Участие в записи пластинки приняли такие известные музыканты, как Пол Маккартни, Дэйв Грол и Джо Уолш.

Говоря о своем увлечении музыкой, Депп заявил, что именно этот вид искусства был его первой любовью.

«С детства первая любовь — музыка. Она естественна для человека, это здесь и сейчас, если подходить без коммерции к этому — это просто наслаждение», — сказал он.

По его мнению, музыку стоит считать куда более гармоничной темой для человека, чем актерство.

«Возможно, я буду выглядеть нарциссом, но скажу: когда ты играешь, то видишь мгновенную реакцию: ценят тебя или нет, — передает слова Деппа ТАСС. — Актерство — это тема не настолько органичная для человека, не каждый ходит по квартире и представляет себя Гамлетом. Кроме того, нравишься ты или нет в той или иной роли, можно понять только спустя годы».

Ранее партнер Деппа по Hollywood Vampires Купер признался, что ему интересно наблюдать за манерой игры голливудского актера, отвечающего в группе за гитару и бэк-вокал (главным вокалистом «вампиров» является именно Купер).

«Очень интересно наблюдать за манерой его игры, — отметил музыкант в интервью «Интерфаксу». — Прозвучит странно, но эта группа — пример редкой схожести участников в плане музыкальной составляющей. Я так утверждаю, потому что

мы все слушаем одну и ту же музыку — The Who, The Yardbirds, The Beatles, The Rolling Stones. Когда мы обсуждаем музыку, то говорим об одних и тех же вещах, ведь у нас один и тот же бэкграунд. Мы слушаем друг друга и избегаем каких бы то ни было конфликтов между собой».

Уже будучи в Москве, Купер посетил вместе с супругой Большой театр, перед этим объяснив журналистам, почему его брак получился столь прочным.

«Мы вместе более сорока лет, и могу дать всем совет: «Женитесь не на том, кого любишь, а на тех, кто любит и тебя тоже», — посоветовал рокер.

Отвечая на вопрос о напряженности в мире, Купер выразил мнение, что «если взять семью русских и семью американцев, они тут же вместе начнут делать барбекю».