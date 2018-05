Gorillaz и Дэвид Гетта: 10 главных фестивалей лета

Park Live — Gorillaz, Massive Attack, Трики, Бонобо, Дэвид Гетта

Cynthia Karam/Reuters Выступление Gorillaz во время выступления на фестивале в Ливане, 2010 год

Ежегодный Park Live в плане мощности лайн-апа к 2018-му разогнался уже до европейских масштабов: в Россию впервые приезжает Деймон Албарн с Gorillaz (в составе Blur он был у нас уже дважды), спустя девять лет после предыдущего выступления возвращаются культовые трип-хопщики Massive Attack — причем в один день с ними выступит и бывший участник коллектива Трики, в 1994-м отправившийся в сольное плавание. Компанию им составят французский диджей Дэвид Гетта и британский даунтемпо-музыкант Бонобо, шведские электронщики Little Dragon, шотландские (опять же) электронщики Young Fathers — и украинский поп-новатор Иван Дорн.

Arma X — Нина Кравиц, Ambiq, Zoviet France, Gnod

NinaKravizMusic/Facebook.com Нина Кравиц во время выступления, фотография из фейсбука

Флагманская формация нового русского рейва (которая, правда, ввиду определенных причин свернула деятельность в России) Arma17 отметит свой десятилетний юбилей в мировой столице техно — Берлине. Эпохальное событие продлится целые сутки, на пяти (!) танцполах выступят: диджей года по версии журнала Mixmag и российская техно-дива Нина Кравиц, трио Ambiq в составе электронщика Макса Лодербауэра, а также джазовых перкуссиониста Самуэля Рорера и кларнетиста Клаудио Пунтина, легендарные авангардисты-экспериментаторы Zoviet France и нойз-рокеры Gnod. Безусловно, не обойдется и без «армовских» резидентов и друзей.

Усадьба Jazz — The New Power Generation, Джейкоб Кольер, Ришар Бона, «АукцЫон»

Марина Лысцева/ТАСС Лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша во время выступления в Москве, 2014 год

Еще один юбилей — на этот раз 15-летний. По традиции лайн-ап «Усадьбы Jazz» становится плейлистом мечты утонченного меломана — нежиться на ставшем многим уже родным газоне усадьбы «Архангельское» можно будет под музыку воссоединившихся The New Power Generation (группа Принса), юного британского гения-виртуоза Джейкоба Кольера, легендарного камерунского джазмена Ришара Бона, а также неутомимых петербуржцев под предводительством Леонида Федорова и Олега Гаркуши из группы «АукЦыон». На этом интересности не заканчиваются: приедут певицы Манижа и Елка, а также международный этник-коллектив AYWA.

Mad Cool — Arctic Monkeys, Джек Уайт, Queens of the Stone Age, Depeche Mode, Pearl Jam

Zach Cordner/Invision/AP Выступление Queens of the Stone Age на фестивале в Калифорнии, 2014 год

Столица Испании в третий раз соберет на молодом фестивале Mad Cool звезд рок-сцены, как современной, так и ностальгической. В этом году в июле в Мадрид приедут главные инди-рокеры планеты Arctic Monkeys, которые выступят в поддержку нового альбома «Tranquility Base Hotel & Casino», отвлекшийся от всех сайд-проектов и пустившийся в странные сольные эксперименты Джек Уайт и любимое детище Джоша Хомми Queens of the Stone Age. Порадуют посетителей и ветераны синти-попа Depeche Mode, а также одни из немногих доживших до наших дней пионеров гранжа Pearl Jam и Alice in Chains. Не можем не упомянуть и о At the Drive-In, Tame Impala, Kasabian, Justice, MGMT, Пост Мэлоуне, Underworld и Nine Inch Nails.

Lovebox — Чайлдиш Гамбино, N.E.R.D., Винс Стейплс, Wu-Tang Clan

Mario Anzuoni/Reuters Лидер коллектива Wu-Tang Clan RZA во время выступления на фестивале в Калифорнии, 2013 год

Традиционный лондонский фестиваль, объединяющий любителей хип-хопа и электронной музыки, сможет в этом году похвастать весьма представительным лайн-апом. Хэдлайнерами станут рэпер и актер Чайлдиш Гамбино, британская звезда грайма Скепта, группа Фаррелла Уильямса N.E.R.D., сверхпопулярная ар-н-би-певица SZA, легенды хип-хопа Wu-Tang Clan, половина Outkast Биг Бой, ирландские электронщики Bicep с лайвом и два ди-джея с мировым именем — Джон Хопкинс и Дипло.

Present Perfect — Ларри Херд, Рой Айерс, Эллен Аллиен, Лена Вилликенс, Blawan

Xu Peiqin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Рой Айерс во время выступления в Шанхае, 2011 год

Грядущий четвертый Present Perfect берет курс на воздание почестей отцам-основателям: хедлайнерами заявлены Ларри Херд (он же Mr. Fingers), который в 80-е стал одним из ответственных за формирование чикагской хаус-сцены, и Рой Айерс — легенда фанка и пионер эйсид-джаза. Впрочем, такими настроениями фестиваль, который призван помочь Петербургу обратно отвоевать у Москвы статус отечественной рейв-столицы, не ограничится: в последующие дни диджей-сеты представят одна из центральных фигур немецкой электроники Эллен Аллиен, упомянутая выше Нина Кравиц и самобытнейший британский техно-исполнитель Джейми Робертс (он же Blawan), а многоликий Оливер Хо исполнит лайв — в данном случае как Broken English Club.

Нашествие — «Сплин», The Hatters, «Пошлая Молли», Гречка, Монеточка

YouTube.com Кадр из клипа группы «ПОШЛАЯ МОЛЛИ»

Давно превратившееся в само собой разумеющуюся традицию «Нашествие» в этом году в целях привлечения свежей крови в область перед сценами привлекло свежую кровь на сами сцены. В качестве связующего звена между поколениями выступит Александр Васильев во главе группы «Сплин» (а заодно презентует новую пластинку), а дальше каждый уже будет искать что-то на свой вкус: традиционалисты смогут послушать «Алису», «Секрет», «Кукрыниксов», «Ночных снайперов» и прочих — для менее консервативной публики выступят, например, Гречка, Монеточка и «Пошлая Молли».

Пикник «Афиши» — Arcade Fire, Belle & Sebastian, King Gizzard & the Lizard Wizard, Земфира

Mike Blake/Reuters Вокалист Arcade Fire Уин Батлер во время выступления на фестивале в Калифорнии, 2011 год

Похода на «Пикник «Афиши» стоят уже одни канадцы Arcade Fire, в музыке которых не осталось и следа от былых барочных настроений, но зато появился пробирающий грув — а еще они выпустили один из лучших альбомов 2017 года (и своих). В довесок к ним будут британцы (названные в честь французской сказки) Belle & Sebastian, а также австралийский психодельщики с похожим на скороговорку названием King Gizzard & the Lizard Wizard. В 2018 году без рэпа никуда — за него будет отвечать музыкант и актер Джоуи Бэдэсс и Фараон. За Земфиру будет отвечать Земфира.

Sziget — Кендрик Ламар, Arctic Monkeys, Gorillaz, Лана Дель Рей

Simon Laessoee/Scanpix Denmark/Reuters Кендрик Ламар

Очень популярный среди россиян венгерский фестиваль Sziget в этом году привез звезду космического масштаба — одного из важнейших рэперов Америки, лауреата Пулитцеровской премии Кендрика Ламара, который выступит хэдлайнером основной сцены в первый день недельного праздника музыки. В остальные дни сыграют не менее заслуженные Gorillaz, Дуа Липа, Лана Дель Рей, Arctic Monkeys, Mumford & Sons, Лиам Галлахер, Бонобо и Паров Стелар. Желающие услышать русскую речь смогут послушать Нюшу и украинский рэгги-дуэт 5'nizza.

Alfa Future People — Афроджек, Бен Клок, Стив Аоки, Тиесто

Yves Herman/Reuters Афроджек и Fais во время выступления на церемонии MTV Europe Music Awards в Роттердаме, 2016 год

Одни из самых крупных мировых диджеев пачкой приедут в Нижегородскую область на Alfa Future People — это нидерландцы Тиесто и Афроджек, швед Алессо и американец Стив Аоки. Традиционно лайн-ап события пестрит разнообразием стилей и направлений: в течение трех дней будут звучать дабстеп от Флакса Павилиона и Modestep, техно от Бена Клока, драм-н-бэйс и джангл от Афродайта (на самом деле, перечислять можно очень долго). Российскую электронную сцену представят легендарный Владимир Фонарев, Виктор Строгонов, основательница Arma17 Наташа Абель, основатель System108 Евгений Машков, русский берлинец Филипп Горбачев, техно-мессия Никита Забелин и (внезапно) Дельфин.