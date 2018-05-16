Русский рекорд: Малевич ушел за 85 миллионов

На аукционе Christie's в Нью-Йорке картина российского художника Казимира Малевича «Супрематическая композиция» была продана за $85,8 млн. Она стала одной из самых дорогих картин русских живописцев.

Как утверждает организатор аукциона, полотно подорожало на рекордную сумму. Десять лет назад картина была продана на аукционе Sotheby's за $60 млн.

«Супрематическая композиция» — одна из самых известных картин мастера наравне с «Черным квадратом». Картина имеет непростую судьбу и долгое время находилась за границей в коллекции Городского музея Амстердама. Только в 2002 году наследники художника смогли вернуть ее в семью, правда, уже в 2008-м выставили ее на аукцион Sotheby's .

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Уйдя с молотка за $60 млн работа Малевича стала самой дорогой картиной русского художника. Десять лет спустя ее цена заметно поднялась, и в ближайшее время у работы вряд ли найдется конкурент.

Малевич считается одним из самых дорогих художников в мире, так как далеко не одна его картина была оценена более чем в $1 млн.

Полотно «Мистический супрематизм (Черный крест на красном овале» было продано в 2015 году за $37,8 млн. Она повторила судьбу «Супрематической композиции», которая еще с 20-х годов прошлого века принадлежала амстердамскому музею.

Любопытно, что именно период супрематизма стал самым востребованным у Малевича среди ценителей живописи. В десятку самых дорогих картин художника входят шесть работ, написанных в этом жанре.

В этом нет ничего удивительного, так как именно Малевич стал основоположником супрематизма. Это направление представляет собой разновидность абстракционизма, которой характерны комбинации простейших геометрических фигур и разноцветных плоскостей. По сути — это одно из наиболее ранних проявлений абстракционизма в истории, и Малевич по праву считается одним из его пионеров.

Помимо «Супрематической композиции» Малевича на аукционе Christie's было продано большое количество картин выдающихся художников с мировым именем, однако ни одна из них не приблизилась по стоимости к работе русского живописца.

Так, «Итальянка» Эдуарда Манэ была продана за $11 млн, а «Натюморт с головой быка» Пабло Пикассо было оценен в $7,5 млн.

Второй же по стоимости картиной стала «Вид на приют и часовню в Сен-Реми» ушла с молотка за $39,7 млн, что дешевле полотна Малевича более чем в два раза.

Эта неделя стала богатой на рекорды. На еще одном нью-йоркском аукционе Sotheby's картина Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная (на левом боку)» стала самой дорогой, проданной на этом аукционе, работой. Полотно купили за баснословные $157,2 млн.

Живший на рубеже XIX — XX веков итальянский экспрессионист Модильяни не снискал успеха при жизни, однако после смерти художника его работы стали очень популярными. После продолжительного изучения его творчества искусствоведы не смогли отнести картины Модильяни к одному из популярных направлений того времени, из-за чего искусство художника стали рассматривать отдельно от того периода.

В начале XXI века цены на картины итальянца взлетели до небес.

В 2010 году две его работы были проданы за $60,6 млн и $68,9 млн. В 2015-м на аукционе Christie's «Лежащая обнаженная» была продана за рекордные $170,4 млн.

Самой дорогой картиной за всю историю, проданной с открытых торгов, до сих пор остается «Алжирские женщины (версия О)» Пабло Пикассо, которая ушла в 2015 году с аукциона Christie's за $179 365 000.

Великий испанец также является самым «дорогим» художником в мире по объему официальных продаж его работ ($262 млн), в которые не входят торги на аукционах. По результатам опроса, проведенного среди читателей The Times, Пикассо был назван лучшим художником, живущим в последние 100 лет.

Однако слава и известность имеют и обратную сторону. Именно картины Пикассо занимают единоличное первое место среди самых похищаемых произведений искусства.