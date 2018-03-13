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раздела Спорт

Спецслужба спецслужбе волк

Hulu показывает сериал «Призрачная башня»

Hulu
На сервисе Hulu начался сериал «Призрачная башня» — подробный рассказ о том, как спецслужбы США в конце 90-х пропустили террористическую угрозу и почему они допустили 11 сентября.

1998 год. Агенты ЦРУ захватывают одного из боевиков «Аль-Каиды» (запрещена в России), у которого на компьютере хранится много интересного о деятельности этой организации. Но допрос и изучение документов в контртеррористическом центре ЦРУ предпочитают проводить сами — хотя аналогичная структура в ФБР, которой руководит Джон П. О'Нил (Джефф Дэниэлс), настаивает на доступе к информации. Но Мартин Шмидт (Питер Сарсгаард) из ЦРУ категорически отказывает коллегам, и тем удается лишь узнать, что одним из городов, которая интересует «Аль-Каиду», стала албанская Тирана. Туда отправляется молодой оперативник ФБР Али Суфан (Тахар Рахим), один из немногих мусульман в бюро.

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В это время сам Усама бен Ладен в интервью каналу ABC трижды предупреждает США о невмешательстве в дела арабских государств. О'Нил понимает, что время почти на исходе, и решает действовать самостоятельно. Один из его агентов, пожилой и опытный Роберт Чесни (Билл Кэмп) в Найроби (Кения) добирается до компьютера одного из бывших секретарей бен Ладена. Но его усилия немного запаздывают — террористы уже провели атаку на три посольства США в разных странах Африки. Но опытным борцам с терроризмом ясно, что только взрывами у закрытых ворот дело не ограничится.

Онлайн-сервис Hulu показывает сериал «Призрачная башня» — политический триллер о противостоянии спецслужб США, результатом которого стал теракт 11 сентября 2001 года.

Основой для 10-серийного фильма стали две книги, основанные на реальных событиях. В первую очередь это «Смутная башня: «Аль-Каида» и путь к 11 сентября» журналиста Лоуренса Райта, который получил за нее Пулитцеровскую премию. Еще одним источником стала книга непосредственного участника событий — агента ФБР Али Суфана «Черные знамена: Внутренняя история 11 сентября и Война против «Аль-Каиды» (The Black Banners: The Inside Story of 9/11 and the War Against al-Qaeda). Кроме того, при написании сценария использовался и доклад комиссии, расследовавшей события 11 сентября. Этот проект был выставлен на своеобразный аукцион и предложен таким гигантами, как HBO, Netflix и Amazon. Но победил — неожиданно для всех — новичок Hulu, которому предложение отослали всего лишь как дань вежливости. Но боссы именно этого сервиса оказались щедрее остальных — как в денежных, относительно бюджета сериала, так и в творческих вопросах. Они пообещали не вмешиваться в процесс съемок и более того — бороться с возможным давлением со стороны федеральных учреждений, которые показаны в «Призрачной башне».

Название сериала (и книги — в английском они звучат одинаково, «The Looming Tower») отсылает к «Корану», где сказано, что «смерть настигнет вас, даже если бы вы находились в высоко вознесенных башнях». Кроме того, это и отсылка к башням-близнецам Всемирного торгового центра, которые были разрушены во время атаки террористов 11 сентября. Ну а в основном речь в сериале идет о том, как важно, чтобы спецслужбы доверяли друг другу, иначе они превращаются в те самые «смутные башни».

В принципе, создатели «Призрачной башни» перед началом работы над сериалом оказались в очень непростой ситуации.

С одной стороны, им нельзя было слишком углубляться в то, как террористы готовят (и осуществляют) свои диверсии. Это не цензура, а обычный здравый смысл — зачем показывать по телевизору готовое руководство к действию? То же самое относится и к работе собственно специальных служб вроде ЦРУ или ФБР — раскрывать секреты их работы нельзя по тем же самым соображениям. И именно поэтому в самом начале «Призрачной башни» имеется предупреждение — хоть события сериала и основаны на реальных событиях, но все диалоги и действия полностью вымышлены. Следует отметить, что на сюжет такая скрытность если и повлияла, то к лучшему.

Hulu

Сериал выглядит как документальная реконструкция, в то же время реконструкцией не являясь; в нем четко прослеживаются все этапы развития героев, словно переписанные из учебника сценарного искусства. В этом, разумеется, нет ничего плохого — в конце концов, хороший сюжет не мешал еще ни одной истории, особенно основанной на реальных событиях.

И поэтому «Призрачную башню», пожалуй, с полным правом можно назвать примером того, как следует превращать актуальные события в захватывающий сериал.

Самое, наверное, любопытное в нем — что герои «Башни» имеют реальные прототипы, биографии которых вполне подходят для собственных байопиков. Например, сыгранный Джеффом Дэниэлсом Джон П. О'Нил долго работал в команде по поимке бен Ладена, в августе 2001-го ушел в отставку и стал начальником службы безопасности ВТЦ; он погиб, когда организовывал эвакуацию людей с верхних этажей небоскребов. Ну и дотошно восстановленные мелочи, приметы времени — вроде старых мобильников и компьютеров или свежеразгромленных статуй Сталина в албанской Тиране.

Но в то же время «Призрачная башня» слишком сосредоточилась на том, что именно разногласия между спецслужбами и привели к трагедии сентября 2001-го. Возможно, именно поэтому ничего пока не слышно о претензиях к создателям сериала со стороны ЦРУ или ФБР, которые тогда — двадцать лет назад — натуральным образом провалили свою работу. Не среагировали вовремя, не сделали нужных выводов, не поделились с коллегами информацией — в общем, сделали все, чтобы самолеты в итоге врезались в башни-близнецы. Но с тех пор все нужные выводы были сделаны, новые регламенты разработаны и внедрены, а, значит, от показа просчетов федеральных агентств по телевизору большого вреда не будет. Наоборот, будет одна сплошная польза — чтобы новые рыцари плаща и кинжала не забывали об ошибках своих предшественников. Еще одно 11 сентября никому не нужно.