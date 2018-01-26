Скопировал «Форму воды»: у дель Торо нашли плагиат

Картину Гильермо дель Торо «Форма воды» обвинили в плагиате. Сын американского драматурга Пола Зиндела (Paul Zindel) заявил, что сценарий фильма «явно основан» на пьесе его отца «Позволь услышать твой шепот» (Let Me Hear You Whisper).

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«Мы шокированы тем, что крупная киностудия может сделать фильм, который очевидным образом похож на работу моего покойного отца, и никто не заметит этого и не обратится к нам для покупки прав», — сказал Зиндель-младший британской газете «The Guardian».

«Форма воды» рассказывает о том, как во время Холодной войны (действие происходит в 1962 году) немая девушка устраивается уборщицей в секретную лабораторию, где изучают неведомое существо-амфибию. Узнав, что это создание собираются убить и препарировать во имя науки, уборщица организует его побег. В главной роли снялась Салли Хокинс, а сценарий написали сам дель Торо и Ванесса Тейлор.

Картину очень хорошо приняли критики (92% положительных отзывов на Rotten Tomatoes), она получила семь номинаций на «Золотой глобус», но выиграла лишь два приза — за режиссуру (дель Торо) и за музыку (композитор Александр Деспла). Кроме того, «Форма воды» стала лучшим фильмом года по мнению Гильдии кинопродюсеров, у нее несколько номинаций на британскую кинопремию BAFTA.

«Форма воды» также представлена в 13-ти категориях «Оскара».

Среди призов, которые может получить картина, — «лучший режиссер», «лучшая актриса» и «лучший оригинальный сценарий». При этом «Форма воды» считается главным фаворитом премии Американской киноакадемии в категории «лучший фильм» — наравне с драмой Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Fox Searchlight Pictures

Пол Зиндел — автор множества книг, рассчитанных на детей и подростков. Больше он известен по пьесе «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток» (The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds). Пьеса была написана в 1965-м, в 1970-м спектакль по ней выпустил небродвейский театр Mercer Arts Center (за два года более 800 показов), а потом пьеса была поставлена и на Бродвее, в Biltmore Theatre. В 1971 году Зендел получил за «Влияние гамма-лучей…» Пулитцеровскую премию, а потом Пол Ньюман снял по ней художественный фильм.

«Позволь услышать твой шепот» не настолько известна.

Эта пьеса написана в 1969-м, и в том же году по ней был поставлен одноименный телевизионный фильм (режиссер Гленн Джордан), сценарий к которому написал сам драматург. Некоторая схожесть с «Формой воды» действительно имеется — в обоих произведениях главные героини устраиваются на работу в военную лабораторию, сближаются с изучаемыми там существами и потом спасают их. Вот только в пьесе Зиндела речь идет о вполне земном дельфине, а не о подобии человека-амфибии из романа Александра Беляева (и из фильма с Владимиром Кореневым и Анастасией Вертинской).

Другое существенное различие — у дель Торо главная героиня не говорит и общается со своим визави с помощью языка жестов, а в пьесе она разговаривает, но это, разумеется, не помогает при контакте с дельфином.

Но после появления заявления наследников драматурга в кинокомпании вынуждены были дать развернутый ответ. «Гильермо дель Торо никогда не видел ни пьесу мистер Зиндела, ни поставленный по ней фильм. <…> И если семья драматурга имеет какие-то вопросы по поводу «Формы воды», мы готовы к переговорам с ними», — приводит The Hollywood Reporter заявление кинокомпании.

Shape of Water- first birthed over a looong breakfast with @DanielDKraus in 2011. It shows next week at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/iFNGuBAs1T — Guillermo del Toro (@RealGDT) 23 августа 2017 г.

Сам режиссер в интервью журналу «Written By» сказал, что идея фильма пришла к нему во время беседы с писателем Дэниелем Краусом (дель Торо был его соавтором в книге «Охотники на троллей», позже экранизированной для Netflix). Краус, кстати, является одним из продюсеров картины.

Сходство между «Формой воды» и пьесой Зендела первыми заметили пользователи сети — вернее, сайта Hollywood Nerd.

Дэвид Зиндел в своем заявлении поблагодарил поклонников отца за то, что обратили его внимание на сходство двух произведений. Любопытно, что, по информации THR, этот сайт принадлежит актрисе Рэйчел Стайл — которая также является супругой Зиндела-младшего.

«Форму воды» уже обвиняли в плагиате — внимательные зрители нашли в картине сходство с короткометражным фильмом «The Space Between Us», но Нидерландская киноакадемия уже выпустила заявление, в котором отметила, что фильмы «очень разные». Как эти скандалы повлияют — и повлияют ли вообще — на шансы «Формы воды» на премии «Оскар», пока неясно.