«Звучит круто?!» Мэрилин Мэнсон позвал Джонни Деппа в группу

«Джонни Депп рассматривает возможность стать нашим гитаристом. Звучит круто?» — написал рокер в своем микроблоге.

Прежде Депп уже сотрудничал с Мэнсоном, с которым поддерживает дружеские отношения на протяжении многих лет. Познакомились они на съемках сериала «Джамп-стрит, 21», когда будущей иконе шок-рока было всего 19 лет.

Несмотря на то, что знакомство произошло очень давно, первая их коллаборация произошла только в 2012 году.

Тогда Джонни участвовал в записи одной из композиций с восьмого лонгплея Мэнсона «Born Villain». Депп сыграл на ударных и гитаре в кавер-версии хита Карли Саймон «You're So Vain», а также выступил как один из продюсеров. Композиция была записана уже после завершения работы над альбомом и была включена во все издания в качестве бонус-трека.

Все началось с совместной джем-сессии. По словам Мэнсона, они начали играть старые блюзовые песни, после чего он сказал, что альбом уже завершен, но им определенно надо записать песню, которая бы стала завершением пластинки. «Это как когда фильм закончился, и эта песня играет на титрах», — объяснял музыкант в одном из интервью.

Впоследствии композиция вошла в саундтрек к документальной ленте «Запад Мемфиса», спродюсированной Питером Джексоном.

В том же 2012-м Депп принял участие в выступлении Мэнсона на церемонии вручения награды журнала Revolver за творческие достижения в жанрах хард-рок и хеви-метал — Golden Gods. Актер исполнил гитарные партии в знаменитом мэнсоновском кавере на нетленку Eurythmics «Sweet Dreams» и одной из визитных карточек рокера — «The Beautiful People».

На этом сотрудничество двух артистов не закончилось: осенью 2017 года у Мэнсона вышло два клипа на песни с последней пластинки «Heaven Upside Down» — «Say10» и «Kill4Me». Оба видео (как, впрочем, и большинство предыдущих) носят подчеркнуто сексуальный характер. В первом случае Депп сидит на белом троне и обнимает обнаженных женщин, а во втором видео его герой сначала подглядывает за тремя раздевающимися и спящими девушками, а после этого занимается с ними сексом.

Амплуа музыканта Депп на себя примерил еще в 12 лет, самостоятельно выучившись игре на подаренной матерью гитаре и потусовавшись рядом с гаражными группами.

В 16 он даже решил окончательно бросить учебу в школе, чтобы сосредоточиться на карьере рок-звезды. Когда через неделю прогулов его заставили вернуться в учебное заведение, директор школы провел с юным Деппом воспитательную беседу и наказал следовать своей мечте, несмотря ни на что.

Вскоре Джонни примкнул к флоридской группе The Kids, которая за счет упорного околачивания местных ночных клубов возымела определенный успех. Через некоторое время бэнд переименовался в Six Gun Method и решил отправиться в Лос-Анджелес для заключения полноценного контракта с лейблом, однако скоропостижно распался, так и не успев ни с кем договориться.

После этого Депп стал гитаристом в глэм-рок-группе Rock City Angels и поучаствовал в записи ее дебютного альбома «Young Man's Blues», выступив одним из авторов композиции «Mary».

После знакомства с Николасом Кейджем, который надоумил его стать актером, Депп снялся в культовом ужастике Уэса Крэйвена «Кошмар на улице Вязов», а через несколько лет получил главную роль в сериале «Джамп-стрит, 21» и на некоторое время про музыку забыл.

Забыл почти на шесть лет — но в 1993-м фронтмен Butthole Surfers Гибби Хэйнс вместе с Деппом и еще парой товарищей собрал коллектив с многозначительным названием P. Периодически группа играла в ночном клубе Viper Room, одним из владельцев которого был Депп. Однажды компанию им составил басист Red Hot Chili Peppers Фли.

На следующий день после этого концерта Гибби Хэйнс скончался от остановки сердца. В ноябре 1995 года группа выпустила первый и последний свой альбом, после чего прекратила свое существование.

Впоследствии Депп периодически светился на альбомах и концертах своих товарищей.

Например, играл на слайд-гитаре в песне бритпоп-группы Oasis «Fade In-Out» и поучаствовал в записи альбома «Lost on the River: The New Basement Tapes», состоящего из песен на неизвестные стихи Боба Дилана.

В 2003-м Депп снялся в картине Роберта Родригеса «Однажды в Мексике» в роли продажного агента ЦРУ Сэндса и самостоятельно написал для своего персонажа музыкальную тему.

В 2015-м актер вошел в состав супергруппы Hollywood Vampires, основанной Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри.

Главной задумкой было отдать дань уважения легендам рок-музыки, скончавшимся в 70-е годы.

Коллектив записал одноименный альбом, практически полностью состоящий из каверов на рок-хиты умерших музыкантов (не считая четырех оригинальных композиций). Рано или поздно Купер рассчитывает выпустить и второй релиз.

Примечательно, что в том же году Депп заявлял, что считает использование актерского успеха для продвижения собственной музыки «тошнотворной» идеей. «Мне повезло, что я могу играть на сцене, участвовать в записях песен музыкантов, ведь музыка все еще является частью моей жизни.

Но вы никогда не услышите Johnny Depp Band, потому что такой коллектив не будет мною создан, — говорил актер. — Можно зарабатывать деньги в разных областях, но я ненавижу саму эту идею.

Мол, приходите посмотреть, как я играю на гитаре, потому что вы видели меня в 12 фильмах».

Так что остается лишь надеяться, что Деппу продолжат поступать многочисленные предложения со стороны, а гитара не будет пылиться дома.