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Тарантино нацелился на Мэнсона

Стало известно о роли Мэнсона в сюжете нового фильма Тарантино

Режиссер Квентин Тарантино и Чарльз Мэнсон Reuters/AP
Режиссер Квентин Тарантино и Чарльз Мэнсон

В сети появились первые подробности о новом — девятом — фильме культового американского режиссера Квентина Тарантино. Согласно первым утечкам в СМИ, сюжет картины будет развиваться на фоне убийства беременной жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт, членами секты Чарльза Мэнсона «Семья».

Вопреки ходившим ранее слухам, лента не будет концентрироваться на кровавых событиях лета 1969 года, когда в Лос-Анджелесе орудовали Мэнсон и его последователи.

Сам Тарантино в недавнем интервью подчеркнул, что «это не Чарльз Мэнсон, это 1969-й год».

В девятой картине режиссера предположительно будет присутствовать сцена убийства Тейт и ее четырех друзей. Наверняка известно, что это событие будет играть определенную роль в развитии сюжета. Автор «Криминального чтива» на эту роль хочет заполучить одну из самых популярных на сегодняшний день голливудских актрис Марго Робби — звезду «Отряда самоубийц» и «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

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В центре внимания окажется телевизионный актер, за плечами у которого — один-единственный успешный проект. Как пишет Vanity Fair, вместе со своим приятелем — и по совместительству дублером — он будет искать способ оказаться в большом кино.

Отмечается, что Тарантино обсуждал свой новый проект с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.

Впрочем, не совсем ясно, предполагает ли режиссер задействовать в ленте всех троих — или останутся только двое. Работу над сценарием режиссер завершил еще пять месяцев назад. Начало производства фильма запланировано на июнь следующего года, а в прокат он должен выйти в 2019-м.

По слухам, режиссер намерен запросить для картины бюджет в районе $100 млн. У Тарантино также есть право на финальный монтаж.

Последний на данный момент фильм режиссера — «Омерзительная восьмерка» — не снискал большого кассового успеха, однако завоевал признание со стороны критиков. При бюджете в $44 млн в мировом прокате он собрал $155,8 млн. При этом отмечается, что читавшие финальную на данный момент версию сценария сходится во мнении, что у картины есть большие шансы на финансовый успех.

Между тем в понедельник стало известно, что Чарльз Мэнсон, отбывавший девять пожизненных заключений в одной из тюрем США, скончался в возрасте 83 лет.

Вместе с Мэнсоном в 1969 году в серии убийств были признаны виновными его последователи из секты «Семья». Их жертвами стали девять человек, в том числе беременная актриса Шерон Тейт. В результате затяжного судебного процесса члены «Семьи» были приговорены к казни в газовой камере, однако в 1972 году смертные приговоры были заменены на пожизненное заключение. За время заключения Мэнсон неоднократно пытался подать прошение о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ. Следующая возможность могла быть предоставлена ему в 2027 году.

Недавно стало известно, что Тарантино окончательно определился со студией для своего нового фильма. Всемирные права на картину получила Sony Pictures. В финальной борьбе за ленту она обошла двух конкурентов — Warner Bros. и Paramount.

Всеми предыдущими режиссерскими работами Тарантино занимались Miramax и The Weinstein Company во главе с Харви Вайнштейном, оказавшимся недавно в центре голливудского секс-скандала.

В середине октября актриса Эмбер Тэмблин опубликовала заявление Тарантино касательно ситуации с Вайнштейном. По словам режиссера, он был потрясен новостями о человеке, с которым дружил в течение 25 лет.

«Мне нужно еще несколько дней, чтобы обработать свою боль, эмоции, злость и память, и потом я выскажусь об этом публично», — заявил он.

После этого в интервью The New York Times он признался, что «знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал».

«Это было больше, чем просто слухи, просто сплетни. Это не что-то, о чем я услышал от других. Про пару раз я точно знал. Жаль, что я не взял ответственность за то, что тогда услышал. Если бы я сделал то, что мне нужно было сделать тогда, мне бы не пришлось работать с ним. Все, кто был близок к Харви, слышали по меньшей мере хотя бы об одном из этих инцидентов. Невозможно, чтобы не знали», — заявил Тарантино.

Также знаменитый режиссер отметил необходимость изменения отношения к женщинам в Голливуде.