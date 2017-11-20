Тарантино нацелился на Мэнсона

Вопреки ходившим ранее слухам, лента не будет концентрироваться на кровавых событиях лета 1969 года, когда в Лос-Анджелесе орудовали Мэнсон и его последователи.

Сам Тарантино в недавнем интервью подчеркнул, что «это не Чарльз Мэнсон, это 1969-й год».

В девятой картине режиссера предположительно будет присутствовать сцена убийства Тейт и ее четырех друзей. Наверняка известно, что это событие будет играть определенную роль в развитии сюжета. Автор «Криминального чтива» на эту роль хочет заполучить одну из самых популярных на сегодняшний день голливудских актрис Марго Робби — звезду «Отряда самоубийц» и «Волка с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

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В центре внимания окажется телевизионный актер, за плечами у которого — один-единственный успешный проект. Как пишет Vanity Fair, вместе со своим приятелем — и по совместительству дублером — он будет искать способ оказаться в большом кино.

Отмечается, что Тарантино обсуждал свой новый проект с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Леонардо Ди Каприо.

Впрочем, не совсем ясно, предполагает ли режиссер задействовать в ленте всех троих — или останутся только двое. Работу над сценарием режиссер завершил еще пять месяцев назад. Начало производства фильма запланировано на июнь следующего года, а в прокат он должен выйти в 2019-м.

По слухам, режиссер намерен запросить для картины бюджет в районе $100 млн. У Тарантино также есть право на финальный монтаж.

Последний на данный момент фильм режиссера — «Омерзительная восьмерка» — не снискал большого кассового успеха, однако завоевал признание со стороны критиков. При бюджете в $44 млн в мировом прокате он собрал $155,8 млн. При этом отмечается, что читавшие финальную на данный момент версию сценария сходится во мнении, что у картины есть большие шансы на финансовый успех.

Между тем в понедельник стало известно, что Чарльз Мэнсон, отбывавший девять пожизненных заключений в одной из тюрем США, скончался в возрасте 83 лет.

Вместе с Мэнсоном в 1969 году в серии убийств были признаны виновными его последователи из секты «Семья». Их жертвами стали девять человек, в том числе беременная актриса Шерон Тейт. В результате затяжного судебного процесса члены «Семьи» были приговорены к казни в газовой камере, однако в 1972 году смертные приговоры были заменены на пожизненное заключение. За время заключения Мэнсон неоднократно пытался подать прошение о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ. Следующая возможность могла быть предоставлена ему в 2027 году.

Недавно стало известно, что Тарантино окончательно определился со студией для своего нового фильма. Всемирные права на картину получила Sony Pictures. В финальной борьбе за ленту она обошла двух конкурентов — Warner Bros. и Paramount.

Всеми предыдущими режиссерскими работами Тарантино занимались Miramax и The Weinstein Company во главе с Харви Вайнштейном, оказавшимся недавно в центре голливудского секс-скандала.

В середине октября актриса Эмбер Тэмблин опубликовала заявление Тарантино касательно ситуации с Вайнштейном. По словам режиссера, он был потрясен новостями о человеке, с которым дружил в течение 25 лет.

«Мне нужно еще несколько дней, чтобы обработать свою боль, эмоции, злость и память, и потом я выскажусь об этом публично», — заявил он.

После этого в интервью The New York Times он признался, что «знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал».

«Это было больше, чем просто слухи, просто сплетни. Это не что-то, о чем я услышал от других. Про пару раз я точно знал. Жаль, что я не взял ответственность за то, что тогда услышал. Если бы я сделал то, что мне нужно было сделать тогда, мне бы не пришлось работать с ним. Все, кто был близок к Харви, слышали по меньшей мере хотя бы об одном из этих инцидентов. Невозможно, чтобы не знали», — заявил Тарантино.

Также знаменитый режиссер отметил необходимость изменения отношения к женщинам в Голливуде.